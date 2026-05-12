Metabolik hastalıkların moleküler mekanizmalarını çözmeye yönelik çalışmalarıyla tanınan Türk bilim insanı Gökhan S. Hotamışlıgil, ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne (United States National Academy of Sciences) üye seçildi.

Akademinin 28 Nisan 2026’da açıkladığı listede yer alan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet başta olmak üzere metabolik hastalıkların altında yatan biyolojik süreçleri ortaya koyan çalışmalarıyla bu onura layık görüldü.

Gökhan S. Hotamışlıgil, Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi’nde James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Harvard-MIT Broad Enstitüsü, Harvard Kök Hücre Enstitüsü ve Joslin Diyabet Merkezi ile bağlantılı çalışmalar yürütüyor.

1863 YILINDA KURULDU

1863 yılında ABD Başkanı Abraham Lincoln tarafından Kongre kararıyla kurulan United States National Academy of Sciences, üyeliği “bilimsel araştırmalarda gösterilen olağanüstü başarıların” karşılığı olarak veriyor.

Akademi üyeliği, bilim dünyasında en prestijli unvanlardan biri olarak kabul ediliyor.

İMMÜNOMETABOLİZMA ALANINDA ÖNCÜ

Hotamışlıgil’in çalışma alanı olan immünometabolizma, son yılların en hızlı gelişen biyomedikal disiplinlerinden biri olarak öne çıkıyor. Araştırmaları, bağışıklık sistemi ile metabolizma arasındaki ilişkinin obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıklarında kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.

ANKARA TIP MEZUNU

Gökhan S. Hotamışlıgil, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup doktorasını ABD’de tamamladı. Akademik kariyerinin büyük bölümünü Harvard Üniversitesi’nde sürdüren Hotamışlıgil, Boston’daki laboratuvarında uluslararası araştırmacılarla çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye ile bağlarını sürdüren bilim insanı, ülkenin bilim ekosistemine katkı sağlayan projelerde de yer alıyor.

ÖNEMLİ BİLİMSEL KATKILAR

Hotamışlıgil’in kurduğu laboratuvar, hücresel stres, lipid hormonları ve organel biyolojisi üzerine önemli keşifler yaptı. FABP4 ve FABKIN gibi yeni hormonların tanımlanması, kronik metabolik hastalıkların anlaşılmasında önemli bir dönüm noktası oldu.

Bu çalışmalar, obezite ve diyabet gibi küresel sağlık sorunlarına yönelik yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlıyor.