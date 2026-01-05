Besteci, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun, ölümünün 35. yılında saygı ve özlemle anılıyor.

"Yunus Emre Oratoryosu" ile "Op. 9 Özsoy", "Kerem", "Gılgameş" ve "Köroğlu" operaları gibi önemli eserlere imza atan Saygun, Mahmut Celalettin Bey ile Zeynep Seniha Hanım'ın çocuğu olarak 7 Eylül 1907'de İzmir'de doğdu.Sanatçı, eğitimine başladığı İzmir Hadika-i Subyan İlkokulu'nda müzik derslerindeki yeteneğiyle dikkat çekti.İzmir İttihat ve Terakki Lisesi'ne 1918'de giren Saygun, lisede müzik öğretmeni İsmail Zühtü Kuşçuoğlu'nun kurduğu dört sesli koroya katıldı.

"MUSİKİ LUGATİ" HAZIRLADI

Ahmet Adnan Saygun, 1920'de 13 yaşındayken piyano öğretmeni Rossati'den ders aldı.Macar Tevfik Bey ile 1922'de çalışan unutulmaz besteci, 1923'te Hüseyin Sadeddin Arel'den iki ay armoni dersi gördü.Saygun, 1925'te Fransız La Grande Encyclopedie'den müzik makalelerini çevirerek birkaç ciltlik kapsamlı "Musiki Lugati" hazırladı.İzmir Lisesi'nde 1926'da müzik öğretmenliğine başlayan sanatçı, Maarif Vekaleti'nin sınavını kazanarak 1928'de Paris'e burslu gitti ve Schola Cantorum'da Vincent D'Idy, Eugene Borrel, Souberbielle ile Amedee Gastoue'dan eğitim aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASINI YÖNETTİ

Türkiye'ye dönen Saygun, 1931'de Musiki Muallim Mektebi'ne, 1936'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'na kontrpuan ve teori öğretmeni olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı (CSO) 1934'te yöneten sanatçı, "Yunus Emre Oratoryosu" başta olmak üzere birçok önemli esere imza attı.Ahmet Adnan Saygun, çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısı Dervişler Caddesi'nde (Anafartalar Caddesi) Mevlevi dervişlerden duyduğu ezgileri "Yunus Emre Oratoryosu" ile Avrupa, ABD, Birleşmiş Milletler'e ve beş dile taşıdı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 1946'da kompozisyon ve modal müzik öğretmenliğine atanan Saygun'a 1948'de İnönü Armağanı, 1949'da Fransa Akademik Nişan, 1950'de Akademi Madalyası, 1951'de İtalya 1. Nişan ve Sibelius Madalyası verildi.Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses ile "Türk Beşleri"ni oluşturan Saygun; üç opera, "Atatürk'e ve Anadolu'ya Destan" gibi koral eserler, 5 senfoni, konçertolar, orkestra, koro, oda müziği parçaları, vokal-enstrümantal eserler, kitaplar, araştırmalar, makaleler yazdı ve sayısız türkü derledi.Sanatçı, 6 Ocak 1991'de pankreas kanseri nedeniyle vefat etti.

Saygun'un kitapları arasında "Türk Halk Musikisinde Pentatonizm", "Gençliğe Şarkılar", "Rize, Artvin, Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunlar", "Halk Türküleri: Yedi Karadeniz Türküsü ve bir Horon", "Lise Müzik Kitabı I-II-III", "Karacaoğlan", "Musiki Temel Bilgisi", "Mod öncesi Ezgilerin Sınıflandırılması" yer alıyor.Bazı eserleri: "Divertimento" (1930), "Suit" (1931), "Ağıtlar" (1932), "Manastır Türküsü" (1933), "Taşbebek" (1934), "Dağlardan Ovalardan" (1939), "Anadolu'dan" (1945), "Yunus Emre" (1942), "Töresel Musiki" (1967), "Küçük Şeyler" (1956), "Köroğlu" (1973), "Ayin Raksı" (1975), "Gılgameş" (1970), "Atatürk'e ve Anadolu'ya Destan" (1981), "Dört Arp İçin Üç Türkü" (1983), "Kumru Efsanesi" (1989).