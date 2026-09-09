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Kaynak: Haber Merkezi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Dinek Mahallesi'ndeki bir otele tatil gelen İngiltere vatandaşı Stephen Kerr, iddiaya göre, personelle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kerr, tartışma sonrası lobide asılı Türk bayrağına tükürdü.

Otel çalışanları tarafından yakalanan Kerr, ihbar üzerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TERCÜMANLA İFADESİ ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Stephen Kerr, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Kerr, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanıp, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.