Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında, Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştirildi. Türk bayrağına yönelik alçak saldırıyla ilgili adli süreç başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayrağa yönelik saldırıyı lanetleyerek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

35 TUTUKLAMA

Bakan Tunç açıklamasında ayrıca, Suriye’nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasında yaşanan çatışmalar bahane edilerek Türkiye’de gerçekleştirilen eylemlerle ilgili soruşturmaların da sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğünü kaydeden Tunç, 35 kişinin tutuklandığını, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 77 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Tunç, devletin egemenliğine ve toplumsal huzura yönelik hiçbir saldırı ve provokasyonun cezasız kalmayacağını vurguladı.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Türk bayrağına alçak saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından da açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada terör örgütü sempatizanlarının sınır geçme teşebbüsü ve Türk bayrağına saldırıyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.