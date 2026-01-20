Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında, YPG yanlısı olduğu ifade edilen kişiler, sınırdaki Türk bayrağına yönelik provokatif bir eylemde bulundu. Grup Türk bayrağını yerinden indirdi. Yaşanan provokasyona ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan sert açıklamalar gelirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'ONURLA DALGALANMAYA DEVAM EDECEK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel saldırının ardından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır.

Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir!"

'ASLA AMACLARINA ULAŞAMAYACAKLAR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sınır hattındaki provokasyona tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şanlı Türk bayrağımıza yönelik, terör örgütü YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provokasyonlar, kimden ve nereden gelirse gelsin asla amacına ulaşamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yavaş, sözlerini “Birliğimizden ve kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz.” ifadeleriyle noktaladı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİ SABOTE ETME...'

Olayın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

'BEDELİNİ ÖDEYECEKLER'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.

Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."