Türk bilim ekibi, 11 gün süren zorlu yolculuğun ardından 68° güney enleminde yer alan Beyaz Kıta’daki üssü Horseshoe Adası'ndaki Türk Bilimsel Araştırma Kampı’na ulaştı.Bu yıl 10. kez düzenlenen seferde 16’sı Türk, 1’i Bulgar olmak üzere toplam 17 araştırmacı, canlı, yaşam, fiziki ve yer bilimleri dallarında çalışmalar yürütecek.
Türk Bayrağı yine dalgalanıyor: Buzdağları arasından geçtiler: Beyaz Kıta’da 10. buluşma
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferleri sayesinde Türkiye, kutuptaki bilimsel faaliyetlerinin 10. yılına erişti.
Ekip, iklim değişikliğinin etkilerini incelemek amacıyla buz çekirdekleri, göl ve deniz suyundan örnekler toplayarak detaylı analizler yapacak. Bunun yanı sıra bölgedeki biyolojik çeşitliliği anlamak için sucul ekosistem araştırmaları, jeoloji ve yakın uzay gözlemleri gerçekleştirilecek.
Bilim insanlarının yaklaşık bir ay boyunca konaklayacağı “Sola” adlı gemi, King George Adası’ndan hareket ederek dört gün süren yolculuğun sonunda Horseshoe Adası Lystad Körfezi açıklarında demir attı.
Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, çalışmalara başlamak üzere botlarla Türk Bilimsel Araştırma Kampı’na geçti. Ardından 17 kişilik ekip, Türk bayrağını göndere çekti ve İstiklal Marşı’nı okudu.
"Aynı bölgeye 10 yıldır sefer düzenliyor olmak gurur verici bir tablo"
Sefer lideri Prof. Dr. Ersan Başar, aynı bölgeye 10 yıldır sefer düzenlemenin gurur verici bir tablo olduğunu belirterek, “Burada yine bilimsel çalışmamıza devam edeceğiz. 17 bilimsel araştırmacımızla birlikte deniz bilimleri, yer bilimleri, buzul bilimi, atmosfer bilimleri konusunda bilimsel projeler yürüteceğiz. Bugün tekrar buraya gelmek gerçekten bizleri çok mutlu etti ve gurur duyuyoruz. Çünkü 10'uncu kere Antarktika'da Türk bilim seferi başlamış oldu.” diye konuştu.
Başar sözlerini şöyle sürdürdü:
"2026 yılında 10'uncu seferimizde Antarktika'da olmak gerçekten bizim için çok mutluluk verici bir durum. Gemiden ayrılıp zodyak botlarla kampa yaklaştığımızda büyük bir heyecan vardı, çünkü 10'uncu kere adaya geliyorduk.
Adaya geldikten sonra üssümüzün kapılarını açtık ve evimizdeymişiz gibi Türkiye'den 14 bin kilometre uzakta olmamıza rağmen şu anda kendi evimizde gibi hissediyoruz. Bayrağımızı hep birlikte göndere çektik, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak 2026 yılı 10'uncu Antarktika Bilim Seferi'nde hep birlikte çalışmalarımıza başlayacağız."
Dismal Adası etabı tamamlandı
Seferin ilk aşamasında ekip, King George Adası’ndan başlayan deniz yolculuğunun üçüncü gününde Bransfield Boğazı, Gerlache Boğazı, Neumayer Kanalı, Lemarie Kanalı, Hovgaard Adası, Penola Boğazı, Grandidier Kanalı, Gunnel Kanalı ve Barlas Kanalı’nı aşarak Dismal Adası’na ulaştı.
Burada altı yıl önce kurulan Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) istasyonunun bakım ve veri yedekleme işlemleri başarıyla tamamlandı.
Prof. Dr. Ersan Başar, Dismal Adası’nda Harita Genel Müdürlüğü’ne (HGM) bağlı GNSS istasyonunun bakımı, veri alımı ve yeni sistem kurulumları için çalıştıklarını ifade ederek, “Ekibimizle çıktık ve sistemin kontrollerini yaptığımızda bir önceki yıldan çok güzel bir şekilde sistemin çalıştığını tespit ettik. Bütün çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.
Ekip üyelerinden Astsubay Kıdemli Çavuş Muharrem İspekter, Dismal Adası’nda altıncı kez bulunduklarını belirterek şunları kaydetti: “Buradaki sabit Küresel Konumlandırma Sistemi İstasyonumuzun bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Zorlu hava koşullarından dolayı sürdürülebilirliğini tamamlıyoruz.
Burada topladığımız verilerimizi kullanmış olduğumuz bilimsel yazılımlarla değerlendirip, buradaki tektonik hareketleri inceliyoruz. Dismal Adası’ndaki işlerimizi tamamladıktan sonra Horseshoe Adası’nda bulunan 7 adet yersel jeodezik noktalarımızda da statik ölçümlerimizi, Küresel Konumlandırma Sistemi cihazımız ile gerçekleştiriyoruz. Buradaki hareketlilikler ve gerçekleştirmiş olduğumuz ölçüm çalışmaları kritik bir önem arz etmektedir.”
Gemi yolculuğu sırasında bilim insanları çeşitli buzdağları, buzullar ve Güney Kutbu’na özgü canlıları gözlemleme fırsatı buldu.