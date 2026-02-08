Türk Bayrağı yine dalgalanıyor: Buzdağları arasından geçtiler: Beyaz Kıta’da 10. buluşma

"Aynı bölgeye 10 yıldır sefer düzenliyor olmak gurur verici bir tablo"

Sefer lideri Prof. Dr. Ersan Başar, aynı bölgeye 10 yıldır sefer düzenlemenin gurur verici bir tablo olduğunu belirterek, “Burada yine bilimsel çalışmamıza devam edeceğiz. 17 bilimsel araştırmacımızla birlikte deniz bilimleri, yer bilimleri, buzul bilimi, atmosfer bilimleri konusunda bilimsel projeler yürüteceğiz. Bugün tekrar buraya gelmek gerçekten bizleri çok mutlu etti ve gurur duyuyoruz. Çünkü 10'uncu kere Antarktika'da Türk bilim seferi başlamış oldu.” diye konuştu.