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Gaziantep’te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi, Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni gelişmeler yaşandı. İki ülke arasında 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflenirken, zirveye damga vuran en kritik gelişme finans sektöründen geldi. Türk bankaları Suriye’de faaliyet göstermeye hazırlanıyor.

TÜRK BANKALARI SURİYE’YE İNİYOR

Suriye'de en büyük adımlardan biri bankacılık sektöründe atılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirvenin Halep-Gaziantep oturumunda yaptığı açıklamayla, Türk bankalarının Suriye’de şube açması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarındaki bir diğer çarpıcı detay ise para politikalarına yönelikti. Bolat, Suriye milli para biriminin basılması noktasında da temasların sürdüğünün altını çizerek, finansal entegrasyonun boyutlarına dikkat çekti.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar da ülkesinin uluslararası yaptırımların etkilerinden sıyrılmaya başladığını ve birinci önceliklerinin bankacılık sistemini modernize etmek olduğunu belirtti.

2030'DA 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Suriye'de milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye'nin birinci önceliği olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, 2030'lu yılların başında iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılışı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki istikrarın sağlanmasıyla birlikte Nusaybin-Kamışlı gümrük kapısının da faaliyete geçeceği belirtildi.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Suriye'deki eksik demir yolu hatlarının tamamlanması için lojistik ve teknik destek sağlanacak.

İki ülke arasındaki ilişkiler yalnızca ticaretle sınırlı kalmıyor. Doğrudan üretim ve istihdam odaklı projelere de hız veriliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Serakib kentinde büyük bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak için hazırlıklara başladı.

YATIRIMCILARA AÇIK ÇAĞRI: BİZİM ÜLKEMİZ, SİZİN ÜLKENİZ

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı eş-Şaar, mevzuatlarını yatırımcı dostu bir yaklaşımla güncellediklerini belirterek Türk iş dünyasına “Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu. Suriye artık her türlü yatırıma ev sahipliği yapabilecek bir pozisyona geldi. Sahada ufak tefek bürokratik pürüzler olabilir ancak kuracağımız güçlü ortaklıklarla bunları aşma irademiz tam. Suriye hazır. Bizim ülkemiz, sizin de ülkenizdir; buyurun gelin” ifadelerini kullandı.