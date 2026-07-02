Yeniçağ Gazetesi
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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu, dünyanın en saygın bale organizasyonları arasında gösterilen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda finale yükseldi. Başarılı balerin, final etabını da geçmesi halinde yarışma tarihinde madalya kazanan ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçecek.

Kaynak: AA
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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor - Resim: 1

Türk bale sanatçısı Nilay Tahiroğlu, Devlet Opera ve Balesi (DOB) bünyesinde sürdürdüğü kariyerinde uluslararası arenada çok önemli bir başarıya daha imza attı.

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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor - Resim: 2

Başarılı balerin, dünyanın en prestijli bale organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda finale yükselerek Türkiye'yi gururlandırdı.

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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor - Resim: 3

25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında tarihi Bolşoy Tiyatrosu sahnesinde gerçekleştirilen bu dev organizasyona, 35 ülkeden toplam 362 yetenekli dansçı katıldı.

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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor - Resim: 4

Geçmişte elde ettiği uluslararası başarıları sayesinde ön eleme aşamasından muaf tutulan Nilay Tahiroğlu, bu zorlu yarışmaya doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor - Resim: 5
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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor - Resim: 6

Üç aşamalı yarışmanın ilk bölümünü geçen ve yarı finalde Türkiye adına sahne alan sanatçı, performansıyla jüriden tam not alarak adını 18 finalist arasına yazdırdı.

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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor - Resim: 7

Tahiroğlu, kendisine finalin kapılarını aralayan yarı final performansında, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Elif Fırat tarafından hazırlanan etkileyici modern dans koreografisini sahneledi.

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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor - Resim: 8

Sanatçımız, final etabında da başarılı olması halinde Uluslararası Moskova Bale Yarışması tarihinde madalya kazanan "ilk Türk sanatçı" unvanını elde ederek tarihe geçecek. (Ayrıca yarı finali geçen sanatçılara verilen özel diplomanın da sahibi olacak.)

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Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor - Resim: 9

Nilay Tahiroğlu, kariyerinin en önemli sınavlarından biri olan büyük final gecesindeki performansını efsanevi Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde sergileyecek.

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