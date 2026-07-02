Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy'da tarih yazmaya hazırlanıyor

Sanatçımız, final etabında da başarılı olması halinde Uluslararası Moskova Bale Yarışması tarihinde madalya kazanan "ilk Türk sanatçı" unvanını elde ederek tarihe geçecek. (Ayrıca yarı finali geçen sanatçılara verilen özel diplomanın da sahibi olacak.)