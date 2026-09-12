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Kaynak: DHA

Mili avunma Bakanlığı, Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği verilmesi amacıyla Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde görev uçuşları icra edildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlamak maksadıyla bölgede görev yaptığı ifade edildi. Bu doğrultuda Türk personeli tarafından Senegal hava sahası ile deniz yetki alanlarında görev uçuşlarının sürdürüldüğü kaydedildi.

İki ülke arasındaki karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada; Senegal uçucu personelinin de katılımıyla 'Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği' uçuşlarının icra edildiği bildirildi.