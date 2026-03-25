Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren CityMall AVM, mahkemeden verilen kapanma kararı sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafınca mühürlendi.

İlçe belediyesi ekipleri AVM içerisindeki dükkanları tek tek mühürlediği görüldü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de binanın tamamını mühürleyerek kapatma işlemini tamamladı.

'AVM BİR SONRAKİ KARARA KADAR KAPALI KALACAK'

Mühürleme işlemi sonrası son durum hakkında bilgi veren AVM yöneticilerinden Yunus Emre Çelik, "AVM ilk olarak iş merkezi ruhsatlıydı. Sonrasında AVM'ye dönüştürüldü. Büyükşehir'den AVM ruhsatı alındı ve iş merkezi AVM'ye dönüştürüldü. 6 yıl faaliyet gösterdikten sonra mahkeme ruhsatı iptal etti. Sonrasında imara aykırılıktan dolayı bazı yapıların ve alanların yıkılması istendi. Yangın mevzuatına uygun olmadığı söylendi. Tüm eksikleri giderdik, bizden 1 istediler, biz 10 yaptık. İskan başvurusu için tüm hissedarların imzası gerekmekte ancak iki hissedar imza vermemektedir. Bu durum, çoğunluğun hakkını engellemektedir” dedi.

Alışveriş merkezinin kapanması, ekonomik döngüyü bozmakta ve birçok kişiyi mağdur ettiğini söyleyen Çelik, “Cuma günü tekrar yürütmeyi durdurma duruşması var. O sürece kadar AVM ve mağazalar kapalı. Burada mağdur olan çalışanlar olacak. Cuma günü aksi bir karar çıkmazsa AVM bir sonraki karara kadar kapalı kalacak" ifadelerini kullandı.

Kapatma işlemi sonrası çevik kuvvet ve diğer polis ekipleri de muhtemel bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı.