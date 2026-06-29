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Kaynak: ANKA

Türk-Alman İşverenler Birliği'nin (TDU) 15. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongrede Remzi Kaplan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel Kurul toplantısında Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik projeler ön plana çıktı.



TDU 15. Olağan Genel Kurulu'na Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, TDU Kurucu Başkanı Kemal Değirmenci, eski dönem başkanları Bahattin Kaya ve Hüsnü Özkanlı'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve iş insanı yer aldı.

Divan Başkanlığını Kenan Kolat üstlenirken, divan başkan yardımcılıklarını Sevgi Bozdağ ve Beyhan Yahşi yürüttü.



TDU'da iki dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Serap Yılmaz faaliyet raporunu sunarken, mali ve denetim raporları İmam Hüseyin Peköz tarafından paylaşıldı. Yapılan oylamada mevcut yönetim oy birliğiyle ibra edildi.