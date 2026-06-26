Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinin yer aldığı araştırma ekibi, dünya bilim literatürüne iki yeni endemik yabani soğan türü kazandırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Allium kazim-kosei" ve "Allium aralii" adı verilen iki yeni tür, uluslararası bilim dünyasında Q1 kategorisinde yer alan Life ve Plants dergilerinde yayımlanarak bilimsel literatüre girdi.

YENİ TÜRLER ARAZİ ÇALIŞMALARIYLA KEŞFEDİLDİ

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bülent Köse, keşif sürecinin Türkiye'nin floristik açıdan zengin ve yeterince araştırılmamış bölgelerinde yürütülen sistematik arazi çalışmalarıyla başladığını belirtti.

Arazi çalışmalarında toplanan örneklerin mevcut Allium türlerinden farklı özellikler taşıdığının tespit edilmesinin ardından laboratuvar ve herbaryum incelemelerine geçildiğini ifade eden Köse, türlerin tanımlanmasında bütüncül taksonomi yaklaşımının benimsendiğini söyledi.

BİLİMSEL BAŞARI TESCİLLENDİ

Prof. Dr. Köse, çalışmaların Q1 kategorisindeki uluslararası dergilerde yayımlanmasının araştırmanın bilimsel niteliğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bunun küresel ölçekte yüksek bilimsel standartlara ve özgünlüğe sahip olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

DOĞA KORUMA AÇISINDAN DA ÖNEMLİ

Türkiye'nin üç farklı fitocoğrafik bölgenin kesişim noktasında yer alması nedeniyle yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Köse, keşfedilen yeni türlerin bu genetik mirasa önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Yeni türlerin kayıt altına alınmasının doğa koruma çalışmaları açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Köse, "Tanımadığınız şeyi koruyamazsınız. Bir canlıyı koruyabilmenin ilk ve en temel şartı onun varlığından haberdar olmaktır." ifadelerini kullandı.