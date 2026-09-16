Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı

Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı

Dört mevsim boyunca yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Abant’ta asayiş, huzur ve güvenlik çalışmaları bundan böyle Teğmen Nevin Saygılı idaresinde yürütülecek. Komutanlığı görevine atanarak Bolu’da karakol komutanlığı görevini üstlenen ilk kadın subay unvanını kazandı.

Kaynak: DHA
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Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı - Resim: 1

Abant Jandarma Karakol Komutanı olarak atanan Jandarma Teğmen Nevin Saygılı, Bolu’nun ilk kadın karakol komutanı oldu.

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Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı - Resim: 2

Bolu’nun ünlü doğa ve turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı’nın güvenliği, Jandarma Teğmen Nevin Saygılı’ya emanet edildi.

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Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı - Resim: 3

Abant Jandarma Karakol Komutanlığı görevine atanan Saygılı, Bolu’da karakol komutanlığı görevine getirilen ilk kadın subay oldu.

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Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı - Resim: 4

4 mevsim boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı içerisinde görev yapan Abant Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Teğmen Nevin Saygılı’nın idaresinde emniyet ve asayiş çalışmalarını sürdürecek.

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Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı - Resim: 5

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türk kadınının her alandaki üstün başarısı, yetkinliği ve yönetim kabiliyetini bir kez daha ortaya koyan bu atama; güvenlik hizmetlerinde toplumla iç içe, duyarlı ve insan odaklı hizmet anlayışını pekiştirmektedir. Kadın subaylarımızın da katkılarıyla bölge turizmi yeni bir dinamizm kazanacaktır” denildi.

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Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı - Resim: 6
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Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı - Resim: 7
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Turizmin kalbine tarihi atama: Nevin teğmen güvenliğini devraldı - Resim: 8
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