Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan İstanbul, binlerce yıllık tarihi, mimari şaheserleri ve hareketli şehir yaşamıyla seyahatseverlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Hem kültürel bir keşif yapmak hem de modern şehir hayatının tadını çıkarmak isteyenler için her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran metropolde, mutlaka görülmesi gereken cazibe merkezleri yoğun ilgi görüyor.

İşte İstanbul seyahatlerinin vazgeçilmezi olan ve ziyaretçi rekorları kıran o ikonik rotalar:

TARİHİN BAŞLANGIÇ NOKTASI: TARİHİ YARIMADA

İstanbul’u keşfetmeye başlayanların ilk durağı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Tarihi Yarımada oluyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi & Sultanahmet Camii: Karşılıklı meydanda yükselen bu iki muhteşem mabet, mimari dehaları ve manevi atmosferleriyle şehre gelen her turistin uğrak noktası.

Topkapı Sarayı: Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyunca idare edildiği, kutsal emanetlere ve padişahların yaşam izlerine ev sahipliği yapan saray, büyüleyici bahçeleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yerebatan Sarnıcı: Suyun içinden yükselen Medusa başları ve mistik aydınlatmasıyla adeta büyüleyici bir yer altı dünyası sunuyor.

TİCARETİN VE ALIŞVERİŞİN TARİHİ MERKEZLERİ

Yüzyıllardır canlılığını kaybetmeyen tarihi pazar yerleri, hem alışveriş yapmak hem de nostaljik bir atmosfer solumak isteyenlerin odağında. Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı, labirenti andıran sokaklarında halıdan altına kadar binlerce çeşit ürün barındırıyor. Hemen yakınındaki Mısır Çarşısı ise rengarenk baharatları, şifalı otları ve geleneksel tatlarıyla ziyaretçilerine bir lezzet şöleni sunuyor.

ŞEHRE TEPEDEN BAKIŞ: GALATA KULESİ VE İSTİKLAL CADDESİ

İstanbul'un en eski simgelerinden biri olan Galata Kulesi, ziyaretçilerine 360 derecelik panoramik bir İstanbul ve Boğaz manzarası vadediyor. Kulenin eteklerinden yukarıya doğru uzanan tarihi İstiklal Caddesi ise nostaljik tramvayı, pasajları, sanat galerileri ve günün her saati canlı olan yapısıyla modern İstanbul'un kalbi konumunda.

İKİ KITANIN BULUŞTUĞU YER: İSTANBUL BOĞAZI VE EMİNÖNÜ

İstanbul’u İstanbul yapan en önemli unsur şüphesiz ki Boğaz. Eminönü kıyısından kalkan geleneksel vapur ve tekne turları, Ortaköy Camii, Beylerbeyi Sarayı ve yalıların gölgesinde Asya ile Avrupa arasında unutulmaz bir yolculuk imkanı tanıyor. Boğaz'ın tam ortasında zarif bir inci gibi parıldayan Kız Kulesi ise yenilenen yüzüyle fotoğraf tutkunlarının en gözde fonu olmaya devam ediyor.

"YILIN HER DÖNEMİ AYRI BİR GÜZEL"

Turizm sektörü temsilcileri, İstanbul'un sadece yaz aylarında değil, dört mevsim boyunca açık hava müzesi niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. Kolay ulaşım ağı, zengin gastronomi kültürü ve her bütçeye uygun konaklama imkanlarıyla İstanbul, dünya turizminin zirvesindeki yerini sağlam bir şekilde koruyor.