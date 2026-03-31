Sektör temsilcileri, turizmin korunması için finansman erişiminin kolaylaştırılması, istihdam yüklerinin hafifletilmesi ve turizmci ihracatçıya verilen yüzde 3’lük döviz teşvik süresinin uzatılmasını talep ediyor.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, sezona keyifsiz başladıklarını belirterek, hükümet, bakanlıklar ve özel sektörün dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“30 Nisan’da süresi bitecek olan turizmci ihracatçıya verilen yüzde 3’lük döviz teşviki uzatılmalıdır” diyen Erdem, teşvikin etkili olabilmesi için prosedürlerin amacına uygun şekilde esnetilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdem, incoming acentelerin aracı konumunda olduğunu ve muvafakat verme konusunda zaman zaman sorun yaşandığını belirterek, “Paranın asıl sahibi turizmci, yani otelci olmasına rağmen, ödeme incoming acenteye geldiği için bu destekten faydalanamadığımız durumlar oluyor. Prosedürler biraz daha esnetilmelidir” dedi.

Konaklama vergisinin 2026 yılına özel olarak alınmamasını isteyen Erdem, ayrıca KDV’de düzenleme yapılabileceğini söyledi. Yangın yönetmeliği nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetlere de dikkat çeken Erdem, “Alanya bölgesindeki tesislerimiz eksikliklerini giderdi ancak bunların hepsi ek maliyet getirdi. Bu ağır yükü hep birlikte aşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SORUNU: PAHALI ÜLKE ALGISI

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, turizm tesislerinin teknik ve güvenlik yatırımlarını büyük ölçüde tamamladığını belirterek, özel sektörün sorumluluklarını yerine getirdiğini kaydetti.

Özcan, “Artık devletimizin ve ilgili bakanlıkların stratejik destekleri büyük önem taşıyor. 2026 turizm sezonunun en büyük sorunları arasında yüksek enflasyon, döviz kuru baskısı nedeniyle oluşan ‘pahalı ülke’ algısı ve artan işletme maliyetleri yer alıyor” dedi.

Rekabetin yoğunlaştığı dönemde turistlerin alternatif destinasyonlara yönelmesinin ve kar marjlarının düşmesinin temel sorunlar olduğunu anlatan Özcan, yüzde 3’lük döviz teşvik desteğinin uzatılmasını ve konaklama tesislerinin bu destekten doğrudan faydalanabilmesi için mevzuatın sadeleştirilmesini istedi.

Artan maliyetler nedeniyle işletmelerin ciddi yük altında olduğunu belirten Özcan, “Sektörü rahatlatacak somut adımlar atılmalı. Konaklama vergisi 2026 yılına mahsus olmak üzere alınmamalı ve KDV oranlarında düzenlemeye gidilmeli” diye konuştu.

Özcan, 2026 sezonunda turizmi etkileyecek başlıca riskler arasında Avrupa pazarında oluşan “Orta Doğu algısı”, artan enerji ve ulaşım maliyetleri ile rezervasyonlardaki yavaşlamayı öne çıkardı.

SEKTÖRDE ‘BEKLE-GÖR’ HALİ HAKİM

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve Doria Hotel Bodrum Genel Müdürü Yiğit Girgin, sezonun savaşın gölgesinde başlayacağını belirterek, Bodrum ve Ege’nin savaşa uzak olmasına rağmen rezervasyonların olumsuz etkilendiğini söyledi.

“Şu anda sektör genelinde belirgin bir ‘bekle-gör’ hali var. Özellikle kısa vadeli karar veren pazarlarda temkin, yavaşlama ve yer yer iptal sinyalleri görülüyor. Sezon rahat başlamadı” diyen Girgin, kriz dönemlerinde en büyük hatanın sadece fiyatı konuşmak olduğunu vurguladı.

Girgin, “Eğer bu süreci yalnızca indirimle yönetmeye kalkarsak, günü kurtarmaya çalışırken destinasyonun değerini aşağı çekeriz. Asıl mesele düşük fiyat vermek değil; güven veren, kaliteli, tutarlı ve doğru anlatılmış bir ürün ortaya koyabilmektir” şeklinde konuştu.

Taleplerin tamamen durmadığını ancak daha hassas hale geldiğini ifade eden Girgin, turistlerin artık sadece tatil değil, güven, istikrar ve sorunsuz bir deneyim satın aldığını belirtti.

“Maliyet artıyor, fiyat baskısı artıyor, rekabet sertleşiyor. Böyle bir ortamda sadece otelciye ‘dayan’ demek yetmez” diyen Yiğit Girgin, sektörün korunması için finansman erişiminin kolaylaştırılması, istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesi, ulaşım ve tanıtımda daha koordineli bir yapı kurulması gerektiğini söyledi.

Girgin, sözlerini şöyle tamamladı: “Turizm huzur sever. Bu nedenle savaşın sona ermesini bekliyoruz. Sektör olarak görevimiz sadece dışarıdaki gelişmeleri izlemek değil; içeride daha sağlam, daha güven veren, daha kaliteli ve daha doğru konumlanmış bir turizm yapısı kurmaktır. Çünkü bir destinasyon, rakibinin problemiyle değil, kendi hazırlığıyla yükselir.”