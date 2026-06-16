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Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm sektörünü ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle birlikte turizm tesislerinin ortak kullanım alanlarında müzik yayını yapılabilmesi için lisans belgesi alınması zorunlu hale getirildi.

Yeni uygulama kapsamında işletmeler, müzik eserlerinin kullanımına ilişkin gerekli izinlerin alındığını gösteren belgeyi işletme belgesi başvurularında sunmak zorunda olacak.

LİSANS BELGESİ ŞARTI GETİRİLDİ

Düzenlemeye göre tesisler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren yetkili federasyonlardan müzik lisans belgesi temin edecek. Bu belgenin alındığını gösteren evraklar da Bakanlığa sunulacak.

Müzik lisansına ilişkin yetkili kuruluşlar ve uygulama esasları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek.

SON TARİH 31 ARALIK 2026

Turizm işletmelerine yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için belirli bir süre tanındı. Buna göre tesislerin müzik lisansı belgelerini en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Belirlenen süre içerisinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işlem uygulanabilecek.