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Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Kuşadası'nda yer alan ve bölgenin sembol konaklama merkezlerinden biri olan Ladonia Hotels Adakule, finansal dalgalanmaları aşabilmek adına yargıya başvurdu. Mahkeme tarafından kabul edilen başvuru sonucunda, 326 odaya sahip ünlü otel için konkordato süreci işlemeye başladı.

Geçmiş yıllarda Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Öger Tur tarafından da işletilen bu dev tesis, uzun yıllardır hem yerli hem de yabancı turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyordu. Bölge turizmine yıllardır hizmet veren köklü otelin bu yola başvurması, sektörde büyük yankı uyandırdı.

FAALİYETLER DURMAYACAK, MALİ YAPI DÜZENLENECEK

İhbar Aydın'da yer alan detaylara göre, başlatılan bu hukuki süreç işletmenin tamamen kepenk indirdiği veya faaliyetlerini durdurduğu anlamına gelmiyor. Aksine, konkordato müessesesi şirketin ticari hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bir koruma kalkanı görevi görecek.

Süreç kapsamında otelin mevcut mali yapısı yeniden organize edilecek. İşletmenin borçları, mahkemenin gözetiminde oluşturulacak belirli bir ödeme takvimine bağlanacak ve tesis, bu plan çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek misafirlerini ağırlamaya devam edecek.