Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm destinasyonlarından biri olan İzmir’in Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatil boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Eşsiz plajları, koyları, hareketli eğlence hayatı ve zengin gastronomisiyle dikkat çeken ilçe, tatil süresince binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak sezona hızlı bir giriş yaptı.

Bayram öncesinde sinyallerini veren hareketlilik, tatilin başlamasıyla birlikte zirve noktasına ulaştı. Güzel havanın tadını çıkaran tatilciler, Çeşme'nin dünyaca ünlü denizinde serinlerken, bir yandan da bölgenin tarihi ve kültürel miraslarını keşfetme fırsatı buldu.

BAYRAMIN İLK ÜÇ GÜNÜ DOLULUK ORANI YÜZDE 95’E ULAŞTI

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, bayram dönemine ilişkin verileri paylaştı. Tatil genelinde konaklama tesislerindeki ortalama doluluk oranının yüzde 75 civarında seyrettiğini belirten Belge, bayramın ilk üç gününde ise bu rakamın yüzde 95 seviyelerine kadar tırmandığını vurguladı.

"ÇEŞME SADECE DENİZ, KUM VE GÜNEŞTEN İBARET DEĞİL"

Elde edilen bu yüksek doluluk oranlarının önümüzdeki yaz sezonu için oldukça umut verici bir gelişme olduğunu söyleyen Orhan Belge, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan bu yoğunluk bizlere harika bir sezonun kapıda olduğunu gösteriyor. Bu hareketlilikle birlikte yaz sezonunu resmen açmış bulunuyoruz. İzmir ve Çeşme, sadece Ege’nin değil, tüm Türkiye’nin göz bebeği konumunda. Sektör olarak tüm hazırlıklarımızı eksiksiz tamamladık. Unutulmamalı ki Çeşme’de misafirlerimize sadece deniz, kum ve güneş sunmuyoruz; burası gastronomisi, termal kaynakları ve köklü tarihiyle çok yönlü bir turizm merkezi."