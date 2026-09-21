Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıtkı A’nın kullandığı 21 AAP 249 plakalı tur minibüsü, Mustafa A’nın kontrolündeki 07 ATS 952 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Turizm kentinde korku dolu anlar: Kesinti kazayla bitti - Resim : 1


Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Turizm kentinde korku dolu anlar: Kesinti kazayla bitti - Resim : 2

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Turizm kentinde korku dolu anlar: Kesinti kazayla bitti - Resim : 4


Diğer taraftan kaza sırasında bölgede elektriklerin olmaması nedeniyle trafik lambalarının yanmadığı belirlendi.