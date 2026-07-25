Yasalaşan düzenleme kapsamında, tesislerin faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere iş yerinden bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarda destek verilecek.

Turizm istihdamına 6 milyarlık kaynak: SGK prim desteği yasalaştı - Resim : 1

TURİZME 6 MİLYARLIK DEV KAYNAK

Uygulamayla her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği sağlanırken, turizm sektörüne ayrılan toplam kaynak 6 milyar lira oldu.

Turizm istihdamına 6 milyarlık kaynak: SGK prim desteği yasalaştı - Resim : 2

Kanunun gerekçesinde, turizm sektörünün emek yoğun yapısı, mevsimsel dalgalanmalara açık olması ve son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin rezervasyonlar ile istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle işletmelerin personel maliyetlerinin arttığına dikkat çekildi. Düzenleme ile istihdamın korunması, nitelikli iş gücünün sektörde tutulması ve konaklama işletmelerinin mali yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Turizm istihdamına 6 milyarlık kaynak: SGK prim desteği yasalaştı - Resim : 3

Destekten yalnızca tesislerin faaliyette bulunduğu aylar yararlanacak, sezon dışında kapalı olan işletmeler ise uygulama kapsamına alınmayacak. Böylece destek, doğrudan aktif olarak hizmet veren konaklama tesislerine yönlendirilecek.

Turizm istihdamına 6 milyarlık kaynak: SGK prim desteği yasalaştı - Resim : 4

Turizm istihdamına 6 milyarlık kaynak: SGK prim desteği yasalaştı - Resim : 5

Turizm istihdamına 6 milyarlık kaynak: SGK prim desteği yasalaştı - Resim : 6

Turizm istihdamına 6 milyarlık kaynak: SGK prim desteği yasalaştı - Resim : 7