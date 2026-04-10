Türkiye İstatistik Kanunu ve Resmi İstatistik Programı kapsamında konaklama istatistikleri üretiliyor.

Ülke genelindeki turizm hareketliliğinin doğru ölçülebilmesi için konaklama tesislerinin verilerini her ay düzenli paylaşması gerekiyor.

Bu kapsamda tüm belgeli tesislerin, her ayın sonunda bir önceki aya ait "tesise geliş" ve "geceleme" rakamlarını Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm İstatistikleri Sistemi'ne girmesi zorunluluğu bulunuyor.

BAKANLIK DENETİMLERİ ARTIRDI, EKSİK VERİ TESPİT EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde, uyarılara rağmen veri girişi yapmayan veya bilgilerini güncellemeyen tesislerin bulunduğu belirlendi. Bu durum üzerine ilgili meslek odalarına ve işletmelere resmi bilgilendirme yazısı gönderildi.

İDARİ YAPTIRIMLARIN UYGULANACAĞI AÇIKLANDI

Veri girişi yapmayan turizm işletmesi belgeli tesislere Bakanlık, basit konaklama belgeli tesislere ise valilikler (il kültür ve turizm müdürlükleri) tarafından idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Turizm İstatistikleri Sistemi’nde “açık” ve “aktif” görünmesine rağmen veri akışı sağlamayan işletmelerin de yaptırım kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

KANUN KAPSAMINDA PARA CEZASI GÜNDEME GELİYOR

Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde, istenen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi, eksik verilmesi veya yanıltıcı bilgi sunulması durumunda idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, “tesise geliş” ve “geceleme” verilerinin sektörün nabzını tuttuğunu belirterek bu bilgilerin stratejik kararlar için kritik olduğunu söyledi.

YANLIŞ VERİ, YANLIŞ PLANLAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Esengil, hatalı veri girişinin yalnızca kamu kurumlarını değil, doğrudan sektörün kendisini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Yatırım, fiyatlandırma, istihdam ve destinasyon yönetimi gibi birçok alanın bu verilere göre şekillendiğini vurguladı.

KÜÇÜK İŞLETMELERE REHBERLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Sürecin yalnızca cezai yaptırımlarla yürütülmemesi gerektiğini belirten Esengil, özellikle küçük ve orta ölçekli tesislerde veri girişinin zaman zaman aksayabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle denetimlerin yanında bilgilendirme ve rehberliğin de artırılması gerektiğini dile getirdi.

SEKTÖRDE VERİ KÜLTÜRÜ HEDEFİ ÖNE ÇIKTI

Esengil, veri girişlerinin rutin hale getirilmesi gerektiğini belirterek uzun vadede ceza odaklı değil, bilinçli bir veri kültürü oluşturulmasının hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.