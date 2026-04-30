Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte turizm geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar seviyesine yükseldi.

Bu gelirin 9 milyar 694 milyon 574 bin doları ziyaretçilerden, 201 milyon 883 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinin yüzde 25,6’sını yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

2026’nın ilk üç ayında Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişiye ulaştı. Bu ziyaretçilerin yüzde 25,7’sini (2 milyon 376 bin 343 kişi) yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu.

HARCAMALARDA KİŞİSEL HARCAMALAR ÖNE ÇIKTI

Ziyaretçilerin toplam harcamalarının 8 milyar 469 milyon 691 bin doları kişisel harcamalardan, 1 milyar 224 milyon 883 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Türkiye’de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar olurken, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının gecelik ortalama harcaması 72 dolar olarak gerçekleşti.

HARCAMA KALEMLERİNDE EN BÜYÜK PAY YEME-İÇMEDE

Turizm gelirinde en yüksek payı yüzde 27 ile yeme-içme harcamaları aldı. Bunu yüzde 15,8 ile uluslararası ulaştırma ve yüzde 13 ile konaklama harcamaları takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre:

Konaklama harcamaları yüzde 21,2

Sağlık harcamaları yüzde 18,4

Yeme-içme harcamaları yüzde 13,7 artış gösterdi.

TÜRKİYE’YE GELİŞ AMACI: GEZİ VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Ziyaretçilerin Türkiye’ye geliş motivasyonunda ilk sırayı yüzde 55,3 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler aldı.

Bunu yüzde 26,8 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 8,2 ile alışveriş izledi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise yüzde 66,7’si Türkiye’ye akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

YURT DIŞI TURİZM HARCAMALARI GERİLEDİ

Öte yandan Türkiye’nin turizm gideri (yurt dışına çıkan vatandaşların harcamaları) 2026 ilk çeyreğinde yüzde 9,1 azalarak 2 milyar 224 milyon 603 bin dolar oldu. Bu tutarın 1 milyar 730 milyon 729 bin doları kişisel, 493 milyon 874 bin doları ise paket tur harcamalarından kaynaklandı.

Yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı yüzde 13,1 artarak 2 milyon 936 bin 279 kişiye ulaşırken, kişi başı ortalama harcama 758 dolar olarak hesaplandı. Turizm gelirindeki mütevazı artış ve yurt dışı harcamalarındaki gerileme, ilk çeyrek turizm verilerindeki öne çıkan gelişmeler olarak dikkat çekti.