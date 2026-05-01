İtalya’nın en gözde turizm bölgelerinden biri olan Toskana’da günlerdir devam eden orman yangınları, kritik bir aşamaya ulaştı. Özellikle Pisa ile Lucca arasında yer alan Monte Faeta çevresinde etkisini artıran yangın, geniş bir alana yayılırken, bölge halkı ve yetkililer için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Alevlerin hızla ilerlemesi nedeniyle 3 bin 500’den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Turizm cennetinde orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi
Derleyen: Haber Merkezi
TAHLİYELER ARTIYOR, RİSK BÜYÜYOR
Yangının en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan San Giuliano Terme çevresinde durum giderek kötüleşiyor. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte alevlerin yön değiştirmesi ve daha geniş alanlara yayılması, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde zorunlu tahliye kararları alırken, evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar çevredeki spor salonlarına ve güvenli alanlara yerleştirildi.
YOĞUN MÜDAHALE: KARADAN VE HAVADAN MÜCADELE
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi seferber edilmiş durumda. Onlarca personelin yanı sıra yangın söndürme uçakları ve helikopterler de çalışmalara destek veriyor. Bölgedeki zorlu arazi koşulları ve rüzgarın etkisi, ekiplerin işini daha da güçleştirirken, söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildiriliyor. Ayrıca İtalyan ordusuna bağlı birliklerin de yangınla mücadeleye destek verdiği açıklandı.
“ÇOK ZOR BİR DURUM” AÇIKLAMASI
Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, yaşanan gelişmeleri “tüm gücümüzü seferber etmemiz gereken çok zor bir durum” sözleriyle değerlendirdi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların kullanıldığını vurgularken, hava koşullarının süreci doğrudan etkilediğine dikkat çekti.
TURİZM BÖLGESİ TEHLİKE ALTINDA
Yaklaşık 830 metre yüksekliğindeki Monte Faeta çevresi, doğa yürüyüşleri ve eşsiz manzaralarıyla turistlerin sık ziyaret ettiği önemli noktalardan biri olarak biliniyor. Ancak yangının bu popüler bölgeyi tehdit etmesi, turizm açısından da endişe yaratıyor. Şu ana kadar turistlerin doğrudan etkilenip etkilenmediğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.
Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, rüzgarın hız kesmemesi durumunda riskin artabileceği uyarısında bulunuyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, hem yerel halk hem de turistler için güvenlik önlemleri artırılmış durumda.
