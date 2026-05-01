Turizm cennetinde orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

İtalya’nın en gözde turizm bölgelerinden biri olan Toskana’da günlerdir devam eden orman yangınları, kritik bir aşamaya ulaştı. Özellikle Pisa ile Lucca arasında yer alan Monte Faeta çevresinde etkisini artıran yangın, geniş bir alana yayılırken, bölge halkı ve yetkililer için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Alevlerin hızla ilerlemesi nedeniyle 3 bin 500’den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.