Teotihuacan’da dehşet: Ay Piramidi’nde katliam girişimi

Meksika’nın en önemli sembollerinden biri olan Teotihuacan arkeolojik alanı, benzeri görülmemiş bir saldırıya sahne oldu. Ay Piramidi’nin zirvesinden turistlerin üzerine ateş açan saldırgan, tarihi alanı bir savaş alanına çevirdikten sonra yaşamına son verdi.

Tarihi Zirvede Kurşun Yağmuru

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Ay Piramidi’nin tepesine kadar silahıyla tırmanan saldırgan, aşağıda bulunan kalabalığa rastgele ateş açmaya başladı. Olayda Kanada vatandaşı bir kadın hayatını kaybederken, farklı uyruklardan 6 turist yaralandı. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin panik içinde kaçıştığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Güvenlik Zafiyeti Tartışılıyor

Saldırganın, UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu devasa ve sıkı korunan alana silahla nasıl girebildiği ve piramidin tepesine kadar nasıl fark edilmeden çıktığı büyük bir tartışma başlattı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Güvenlik Kabinesi’ne olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için acil talimat verdi.

Bölge Ziyarete Kapatıldı

Saldırının ardından Ulusal Muhafızlar ve eyalet polisi bölgeyi kordon altına alarak Teotihuacan’ı süresiz olarak ziyarete kapattı. İçişleri ve Kültür bakanlıkları koordinasyonunda yürütülen soruşturma devam ederken, bu güvenlik açığının Meksika turizmine etkileri endişeyle takip ediliyor.