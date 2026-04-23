Program kapsamında altın rafinerisi kurulumu, savunma sanayine yönelik parça üretimi ve havacılık-uzay sanayisini ilgilendiren çeşitli üretim alanları da dahil olmak üzere birçok stratejik yatırım alanı teşvik edilecek.

Anadolu Ajansı’nın “Anadolu’da Kalkınma Seferberliği” dosyasının altıncı haberinde de vurgulandığı üzere, program Akdeniz’deki illere yönelik kalkınma desteklerini ele alıyor. Hedef odaklı ve seçici bir yapıda tasarlanan bu teşvik modeli, yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik şekilde planlandı.

Programla birlikte Akdeniz Bölgesi’ndeki 8 ilde bulunan doğal ve ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi, henüz gelişmemiş ancak yüksek başarı potansiyeli taşıyan sektörlerin hayata geçirilmesi ve yerel istihdamın artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yatırımcılara vergi indirimleri, sigorta primi destekleri, faiz veya kâr payı katkısı, yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyeti gibi çeşitli teşvikler sunulacak.

Her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek sağlanması ve yatırım tutarının yüzde 50’sine kadar vergi indirimi uygulanması planlanıyor. Böylece bölgedeki sanayi ve tarım yatırımlarının daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor.

Spor ve sağlık turizmi gibi alanlar da destek programında öne çıkarken, Adana’da nişasta bazlı kimyasal ürünler, su ürünleri işleme tesisleri ve temizlik kimyasalları üretimi gibi alanlara yatırım teşviki verilecek. Antalya’da ise tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler, yüksek teknolojili tarım sistemleri, kültür endüstrileri ve spor-sağlık turizmi yatırımları önceliklendirilecek.

Burdur’da orman ürünlerinden katma değerli üretim, damızlık hayvancılık ve mermer atıklarının değerlendirilmesi desteklenecek. Hatay’da ayakkabı ve mobilya yan sanayi, ileri metal üretimi ve su ürünleri işleme tesisleri öne çıkacak.

Isparta’da gül ve aromatik bitkilerden kozmetik ve gıda takviyesi üretimi, akıllı tarım teknolojileri ve mantar üretimi desteklenirken; Kahramanmaraş’ta altın rafinerisi, havacılık ve uzay sanayi üretimi, teknik tekstil ve su ürünleri işleme yatırımları teşvik edilecek.

Mersin’de savunma sanayine yönelik metal parçalar, modern sera sistemleri ve tarımsal atıkların değerlendirilmesi; Osmaniye’de ise demir-çelik üretimi, geri dönüşüm tesisleri ve entegre sera yatırımları desteklenecek.

Genel olarak bu teşviklerin, Akdeniz Bölgesi’nde ekonomik kalkınmayı hızlandırması, istihdamı artırması ve yüksek katma değerli üretimi güçlendirmesi hedefleniyor.