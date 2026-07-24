Yeniçağ Gazetesi
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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe çalışanlara yönelik yeni prim desteğini duyurdu. Belirli şartları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her sigortalı için Mayıs-Aralık 2026 döneminde aylık 3 bin 500 TL prim desteği verilecek.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe istihdamı desteklemek amacıyla yeni bir prim desteği programını açıkladı. Belirli şartları sağlayan Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için aylık 3 bin 500 TL prim desteği sağlanacak.

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 2

8 AY BOYUNCA PRİM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, destek programı 2026 yılının Mayıs-Aralık dönemini kapsayacak.

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 3

Belirlenen kriterleri karşılayan Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için her ay 3 bin 500 lira prim desteği sağlanacak.

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 4

Yeni uygulamanın, turizm sektöründe istihdamın korunması ve kayıtlı çalışmanın teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 5

TURİZM SEKTÖRÜNE 6 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Destek programı kapsamında turizm sektörüne toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turizmin Türkiye'nin istihdamına önemli katkı sağlayan sektörlerden biri olduğunu belirterek, desteğin yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 6

Işıkhan paylaşımında, "Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz...

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 7

Sektörde faaliyet gösteren belirli şartları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 lira destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 8

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Prim desteğinden, Turizm İşletme Belgeli ve bakanlığın belirlediği şartları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar yararlanabilecek. Uygulamanın detayları ve başvuru sürecine ilişkin bilgilerin ilgili kurumlar tarafından paylaşılması bekleniyor.

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 9

Yeni destek programıyla turizm sektöründeki işletmelerin üzerindeki prim yükünün hafifletilmesi, istihdamın korunması ve çalışanların kayıtlı istihdamının desteklenmesi hedefleniyor.

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 10

Özellikle sezon boyunca faaliyet gösteren konaklama tesislerinin bu destekten önemli ölçüde faydalanması bekleniyor.

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Turizm çalışanlarına bakanlıktan müjde: Her ay prim desteği verilecek - Resim: 11

Destek, doğrudan çalışanlara ödeme olarak yapılmayacak. İşverenlerin sigorta prim yükünü azaltmayı hedefleyen uygulamanın, turizm sektöründe istihdamın korunmasına ve çalışanların iş güvencesinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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