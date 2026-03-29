Muğla’da yabancı turistleri hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, turistlerin banka ve kredi kartlarını kötüye kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliler belirlendi.



ANTALYA’DA YAKALANDILAR

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Muğla’ya getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.