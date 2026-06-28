Turistler plajı bırakıp tarlaya koştu: Mor altın sahneye çıktı: Göz ve kalp dostu mucize meyve

Pandemiyle birlikte Bodrum'a yerleştiklerini ve o dönemden beri yaban mersini yetiştiriciliği yaptıklarını ifade eden Kerem San, "Bu arazilerde katma değerli neler yapabileceğimizi düşünerek yola çıktık. Her tarafta buğday, mısır tarlaları vardı. Bizim tarlamızda da senelerce buğday ve mısır üretilmiş, senelerce kiralanmış. Biz de hem ihracat potansiyeli olan hem iç pazarda kıymetli bir ürün olan ve de büyüme pazarı da giderecek artacak olduğuna inandığımız yaban mersini üretmeye karar verdik.