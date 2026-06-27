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ayland polisi, Pattaya'daki Yüzen Pazar (Floating Market) yakınlarında ve tren raylarının kenarındaki ormanlık alanda bir bavulun içinde çıplak halde bulunan 17 yaşındaki Tunchanok Donhomla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Yerel basın ve emniyet yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, cinayetin bir numaralı şüphelisi olan 46 yaşındaki Avustralya vatandaşı Simon Peter Carman, cuma günü saat 21.30 sularında Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Perth'e gitmek üzere Jetstar uçağına binmeye hazırlanan şüpheli, Tayland Göçmenlik Bürosu görevlileri tarafından kıskıvrak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI CİNAYETİ AYDINLATTI

Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası kayıtları, cinayetin izini sürmekte kilit rol oynadı. Görüntülerde, şüpheli Simon Peter Carman ile 17 yaşındaki genç kızın perşembe günü sabaha karşı Pattaya'daki bir apartmana birlikte girdikleri tespit edildi.

Kayıtlara göre şüpheli, birkaç saat sonra elinde büyük siyah bir bavulla binadan tek başına ayrıldı ve bu bavulu bir motosiklete yükleyerek uzaklaştı. Cuma günü demiryolu hattı yakınlarında bulunan bavulun içinden genç kızın cansız bedeni çıkarken, cesette darp ve şiddet izlerine rastlandığı bildirildi.

ŞÜPHELİNİN KAN DONDURAN İTİRAFI

Yakalandıktan sonra polise verdiği ilk ifadede kızı hiç tanımadığını iddia eden şüpheli, çapraz sorgunun ardından suçunu itiraf ederek kurbanın ailesinden "üzgünüm" diyerek özür diledi.

Şüphelinin polise verdiği kan donduran ifadeye göre; genç kızla bin baht karşılığında anlaştıklarını, ancak odaya çıktıklarında kızın regl olduğunu söylemesi üzerine kendisine beş yüz baht teklif ettiğini ve tartışmanın bu yüzden çıktığını iddia etti. Carman, tartışma sırasında genç kızın kendisine bıçak çektiğini, bunun üzerine boğazına sarıldığını ve onu öldürmek istemediğini öne sürdü. Olayın ardından cesedi valize koyup motosikletle ormanlık alana attığını, sonrasında eşyalarını toplayıp doğrudan havalimanına gittiğini itiraf etti.

SORUŞTURMA VE OTOPSİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Pattaya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüphelinin "bıçak çekti" ve "yanlışlıkla öldü" şeklindeki ifadelerine temkinli yaklaşıyor. Tayland polisi, “Bunlar sadece onun iddiaları, gerçekler soruşturma sonucu ortaya çıkacak” açıklamasını yaparak, olay yerindeki incelemelerin ve genç kızın kesin ölüm nedenini belirleyecek otopsi sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Gözaltında tutulan Simon Peter Carman'ın; cinayet, cesedi gizleme, çocuk kaçırma ve "cinsel amaçla reşit olmayan bir kişiyi kaçırma" gibi ağır suçlamalarla hakim karşısına çıkması bekleniyor.