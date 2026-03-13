İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ortadoğu’daki çatışmaların Türkiye’ye olası etkileri ve güvenlik politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çömez, Türkiye’ye düştüğü belirtilen füze parçalarını hatırlatarak hükümetin hava savunma kapasitesini sorguladı.

S-400 VE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TARTIŞMASI

Orta Doğu’daki çatışmalar sırasında imha edilen bazı füze parçalarının Türkiye’ye düştüğünü hatırlatan Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce dile getirdiği “çelik kubbe” söylemini gündeme getirdi.

Turhan Çömez

Çömez, Türkiye’nin hava savunma sistemlerinin bu füzeleri neden tespit edemediğini sorarak, “İsrail’in demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz var deniyordu. Peki nerede bu sistem? Neden bu füzeleri bizim hava savunma sistemlerimiz değil de NATO’nun hava savunma sistemleri tespit etti?” ifadelerini kullandı.

F-35 VE S-400 ELEŞTİRİSİ

S-400 hava savunma sistemi alımı sonrası Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan Çömez, bunun Türkiye açısından önemli bir kayıp olduğunu savundu.

Türkiye’nin projeden çıkarılmasıyla birlikte hem F-35 savaş uçaklarını alamadığını hem de projede üretilecek parçalarla elde edilecek ekonomik fırsatları kaybettiğini belirten Çömez, bu sürecin Türkiye’yi savunma alanında zor bir tabloyla karşı karşıya bıraktığını ileri sürdü.

SINIR GÜVENLİĞİ UYARISI

Basın toplantısında sınır güvenliği konusuna da değinen Çömez, özellikle İran’da yaşayan Afgan göçmenlerin olası kriz durumlarında Türkiye sınırına yönelebileceğini öne sürdü.

Doğu sınırlarının güvenliğine ilişkin önlem alınması gerektiğini söyleyen Çömez, hükümeti bu konuda daha kapsamlı politikalar geliştirmeye çağırdı.