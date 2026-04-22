TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Gülistan Doku dosyasına ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Çömez, olayın aydınlatılacağı yönünde değerlendirmelerde bulunurken, sürece ilişkin iddiaları da gündeme taşıdı.

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Turhan Çömez, yaptığı açıklamada Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin sürecin ilerleyen dönemde netlik kazanacağını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Gülistan Doku’nun gömüldüğü yer yakında bulunacak!”

Çömez, açıklamasının devamında olayın üstünün örtüldüğünü iddia ederek, kamu gücüyle yürütülen süreçlere ilişkin eleştirilerde bulundu.

“SORUŞTURMA SÜRECİNE İLİŞKİN İDDİALAR”

Çömez, açıklamasında Uzunçayır Barajı çevresinde yürütülen arama çalışmalarına da değinerek, uzun süre devam eden süreçte kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini ileri sürdü.

“Tam 220 gün boyunca Gülistan’ı gömdükleri yerin çok uzağında, Uzunçayır Barajı’nda aradılar ve tüm Türkiye’yi kandırdılar.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK VE OPERASYONEL BOYUT VURGUSU

Çömez, arama faaliyetlerinin ekonomik maliyetine de dikkat çekerek su seviyesinin düşürülmesine yönelik uygulamaların büyük bir kayba neden olduğunu savundu.

“200 milyon metreküp suyu boşaltıp aynı zamanda büyük bir ekonomik kayba da neden oldular.” dedi.

“HUKUKİ SÜREÇ ÇAĞRISI”

Açıklamasında sorumluluğu bulunan kişilerin yargılanması gerektiğini belirten Çömez, söz konusu olayın yalnızca adli değil, aynı zamanda farklı boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Sadece cinayetten değil, vatana ihanetten de yargılanmaları gerekir!” sözleriyle dikkat çekti.

Çömez’in açıklamaları kısa sürede siyasi ve sosyal çevrelerde geniş yankı bulurken, Gülistan Doku dosyasına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Açıklamalar, sosyal medyada da farklı yorumlara neden oldu.

Söz konusu açıklamaların ardından Gülistan Doku dosyasına ilişkin süreç ve yürütülen çalışmaların nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, konuya ilişkin tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.