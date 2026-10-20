Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir askerî nakliye uçağının Arnavutluk’a iki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) taşıdığını paylaştı. Çömez’in aktardığına göre uçak, 19 Ekim günü öğle saatlerinde Kayseri’den havalandı ve araçları Tiran yakınlarındaki Rinas Havalimanı’na bıraktıktan kısa süre sonra Türkiye’ye döndü.

ARNAVUTLUK’TAKİ GÖSTERİLERİN NEDENİ NE?

Arnavutluk’ta protestolar, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in ülkenin güney kıyılarında lüks turizm yatırımları gerçekleştirmek istemesi üzerine başladı. Mayıs 2026’da “Flamingo Hareketi” adıyla sokaklara çıkan göstericilere son dönemde öğrenciler de katıldı.

Protestocular, ülkedeki işsizlik ve göç sorunlarına çözüm bulunmasını talep ederken yolsuzlukla mücadelede yetersiz kaldığını düşündükleri Başbakan Edi Rama’nın istifasını istiyor.

TOMA GÖRÜNTÜLERİNİ BELİND KËLLİÇİ PAYLAŞTI

Arnavutluk Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Belind Këlliçi, havalimanında çekildiği belirtilen iki TOMA’nın görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı.

Turhan Çömez ise paylaşımında, gösterilere müdahale konusundaki deneyimin Arnavutluk’a taşındığını ima ederek TOMA’ların gönderilmesini eleştirdi. Çömez, araçların öğrencilere karşı tazyikli su kullanmak amacıyla gönderildiğini öne sürerek konuya ilişkin tepkisini dile getirdi. ‘Arnavutluk'a, öğrencilere tazyikli su fışkırtacak TOMA’ları göndermekle dünya lideri olursunuz artık’ ifadelerini kullandı.