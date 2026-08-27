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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin tamamen durdurulduğuna yönelik resmi açıklamalara tezat oluşturacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir gemi takip verisi paylaşan Çömez, Balıkesir'den kalkan bir kargo gemisinin Doğrudan İsrail limanına ulaştığını öne sürerek hükümete çağrıda bulundu.

'SARAYLAR'DAN İHRAÇ EDİLEN TEK ŞEY MERMERDİR'

Çömez'in paylaştığı deniz trafiği verilerine göre, Comoros bayraklı "ENIF" isimli genel kargo gemisi 16 Ağustos'ta Balıkesir Marmara Adası Saraylar Limanı'ndan demir aldı. Söz konusu geminin 27 Ağustos gecesi saat 02.27’de İsrail’in Ashdod (Aşdod) Limanı’na vardığı görüldü. Paylaşımında Saraylar bölgesinin en önemli ihraç kalemine dikkat çeken Çömez, “Saraylar'dan ihraç edilen tek şey mermerdir. İktidardan açıklama bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL GERİLİM VE TİCARET TARTIŞMALARI

Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ve askeri gerilim son dönemde tırmanışını sürdürüyor. İsrail'in Gazze'deki operasyonları, bölgesel çatışmaların Suriye sahasına sıçraması ve Türkiye’nin de yakınında bulunduğu askeri noktaların hedef alınması ikili ilişkilerdeki ipleri kopma noktasına getirmişti.

Ankara, İsrail ile olan tüm ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulduğunu resmi düzeyde ilan etse de muhalefet ve kamuoyunda ticaretin üçüncü ülkeler veya Filistin üzerinden dolaylı yoldan devam ettiği iddiaları sıcaklığını koruyor. Çömez’in paylaştığı bu son rota kaydı, "İsrail ile ticaret devam ediyor mu?" sorusunu yeniden tartışmaya açtı.