Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ

Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları çevre projesiyle 74 ülkeden binlerce rakibini geride bırakarak dünya çapındaki prestijli Genius Olimpiyatları’nda (Genius Olympiad) finale yükseldi. Yiğit Eren Yavi ve Burak Bedestenlioğlu, Haziran ayında Türkiye’yi ABD’de temsil edecek.



Bilim dünyasında Türkiye’nin adını bu kez Tokatlı gençler duyurdu. Turhal’da eğitim gören 11. sınıf öğrencileri Yiğit Eren Yavi ve Burak Bedestenlioğlu, danışman öğretmenleri Yasemin Bağış rehberliğinde hazırladıkları yenilikçi projeyle uluslararası bir başarıya imza attı.

3 BİN 254 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİLER

Dünyanın en büyük lise düzeyindeki çevre ve bilim organizasyonlarından biri olan ve her yıl New York merkezli düzenlenen Genius Olimpiyatları, bu yıl 74 farklı ülkeden 3 bin 254 projeye ev sahipliği yaptı. Titiz bir jüri değerlendirmesinin ardından Turhallı öğrencilerin projesi, finale kalan en iyi çalışmalar arasında yer alarak büyük bir takdir topladı.



FİNAL HEYECANI HAZİRAN'DA ABD’DE



Genç bilim insanı adayları, projelerini dünya vitrinine çıkarmak için gün sayıyor. 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında New York City’de düzenlenecek olan büyük finalde, Türkiye bayrağını dalgalandıracak olan Yavi ve Bedestenlioğlu, uluslararası jüri önünde sunumlarını gerçekleştirecek.

EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK GURUR

Tokat ve Turhal eğitim camiasında bayram havası estiren bu başarı, Anadolu’daki gençlerin fırsat verildiğinde küresel ölçekte neler başarabileceğini bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, bu tür uluslararası başarıların Türk gençliğinin teknoloji ve bilim üretme vizyonuna büyük katkı sağladığını belirtiyor.

Şimdi tüm gözler New York’taki büyük finale çevrilmiş durumda. Turhal’dan yükselen bu başarı hikayesi, bilim yolunda ilerleyen tüm gençler için şimdiden büyük bir motivasyon kaynağı oldu.