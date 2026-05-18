Tokat’ın Turhal ilçesinde, bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağışlar ve Almus Barajı’ndan yapılacak su tahliyesi nedeniyle oluşabilecek sel ve taşkın riskine karşı 3 gün süreyle eğitime ara verildi. Tokat Valiliği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

ALMUS BARAJI TAM DOLULUĞA ULAŞTI: YEŞİLIRMAK’TA SU SEVİYESİ YÜKSELECEK

Tokat Valiliğinden yapılan resmi açıklamada, kent genelinde günlerdir süren sağanak yağışların Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlara yol açtığı belirtildi. Meteorolojik tahminler doğrultusunda yağışların süreceği vurgulanırken, asıl tehlikenin baraj kapaklarının açılmasıyla yaşanabileceğine dikkat çekildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir."

OKULLAR HANGİ GÜNLER TATİL? İŞTE DETAYLAR

Olası bir felaketin önüne geçmek amacıyla Turhal genelinde geniş kapsamlı önlemler alındı. Bu doğrultuda; 20 Mayıs Çarşamba, 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günlerini kapsayan 3 günlük süre zarfında ilçedeki şu kurumlarda eğitim ve öğretime ara verildi:

Resmi ve özel kreşler ile anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler, Mesleki eğitim merkezleri ve yaygın eğitim kurumları, Özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Valilik, sadece öğrenciler için değil, kamuda çalışan dezavantajlı gruplar için de önlem aldı. Alınan karar doğrultusunda, Turhal ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, okul tatiliyle eş zamanlı olarak (20-21-22 Mayıs tarihlerinde) idari izinli sayılacak.

Yetkililer, Yeşilırmak yatağı çevresinde bulunan vatandaşları taşkın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda önemle uyardı.