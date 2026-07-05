Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ahmet Pasinlioğlu - Tokat / YENİÇAĞ

Turhal sokaklarında dünyaevine giren bir çiftin süslediği gelin arabasının arkasındaki ilginç yazı, trafikteki diğer sürücülerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Genelde alışılmış olan romantik veya klasik sözlerin aksine, bu aracın arkasında yazan espri dolu karmaşık mesaj okuyanları hem güldürdü hem de düşündürdü.

OKUYANA BULMACA ÇÖZDÜREN O YAZI

Beyaz bir otomobilin arkasına yapıştırılan büyük harfli yazıda tam olarak şu ifadeler yer aldı: "Anamın ilk gelini, babamın yatırımının açılış törenine hoş geldiniz"

Aracın arka camında ise gelinin ismi "ESİN" olarak yer alırken, plaka kısmına ise "Mutluyuz" yazısının yerleştirildiği görüldü.

TRAFİKTE "VAY HALİNE" DEDİRTEN ANLAR

Düğün konvoyunda ilerleyen bu gelin arabasının arkasındaki uzun ve alışılmadık cümleyi okumaya çalışan arkadaki sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte seyir halindeyken yazıyı tam olarak idrak etmekte güçlük çeken vatandaşlar, olduğu görüldü.

Damadın, evliliği ve düğün masraflarını "babasının yatırımının açılış töreni" olarak mizahi bir dille nitelendirmesi, ilçede günün en çok konuşulan ve gülümseten detaylarından biri olmayı başardı.