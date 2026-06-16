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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın en köklü çiftçi kuruluşlarından Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin eski Müdür Yardımcısı Hikmet Atılgan, 58 bin ortağı bulunan kurumda yaşanan usulsüzlük iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak milletvekillerine bir bildiri gönderdi. "Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyorum" diyerek sessizliğini bozan Atılgan; kooperatif mülklerinin satışı, usulsüz üyelikler ve kayıp mısırlar hakkında çok ciddi iddialar ortaya attı.

Bünyesinde şeker fabrikası hisseleri, et entegre tesisleri, güneş enerjisi sistemleri (GES) ve devasa gayrimenkuller barındıran Turhal Pancar Kooperatifi, eski yöneticisinin ağır ithamlarıyla çalkalanıyor. Kurumda 17 yıl boyunca görev yapan ve son olarak Müdür Yardımcılığı makamında bulunan Hikmet Atılgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar sessiz kalınan gerçekleri tek tek ifşa ettiğini belirterek ortakları uyardı.

197 MİLYON TL’LİK MERKEZ BİNASI SATIŞINDA "RANT" İDDİASI

Hikmet Atılgan’ın iddialarının odağında, kooperatifin en değerli mülkü olan yaklaşık 7.500 metrekarelik Merkez Binası yer alıyor. Atılgan, Ocak 2025'te yapılan ihale ile bu alanın piyasa değerinin çok altında bir bedelle, kasasında parası olmayan ve kamu bankalarına borcu bulunan kooperatif iştiraki TURPAN A.Ş.’ye satıldığını öne sürdü.



Güncel Borç Durumu Endişe Yaratıyor: Geçen yıl ortaklara gönderilen borç bildirim yazılarının aksine, kooperatifin güncel borcunun 300 milyon TL seviyesine ulaştığı iddiaları bölgede büyük bir infiale yol açtı.

Bu satışın hemen ardından, Haziran 2025'te arazinin kat karşılığı sözleşmeyle Tokatlı bir gruba devredildiğini belirten Atılgan, şu soruları yöneltti:

"İhaleyi alan şirket parayı kooperatife ödemeden, 5 ay sonra burayı kat karşılığı ile bir gruba devrediyor. Projede kooperatife düşecek dükkan ve dairelerin yerleri belli midir?"

"Böylesine değerli bir arsa için belirlenen bu oran makul müdür? Ortaklarımızın gayrimenkulleri üzerinden birilerine rant mı sağlanıyor? Kooperatif binasına neden apar topar çürük raporu aldırıldı?"

"YEM FABRİKASI YIKILDI, 1800 TON MISIR KAYIP!"

Eski Yem Fabrikası'nın küçük bir revizyonla çalışabilecek durumdayken yıkıldığını, demirbaşları ile silolarının hurdacılara değerinin çok altında satıldığını iddia eden Atılgan, yerine kurulan yeni tesis için kooperatif cari hesabından milyonlarca dolar aktarıldığını ve yüksek miktarda banka kredisi çekildiğini belirtti.

"Bugüne kadar ortaklara bir çuval yem bile satılamadı" diyen Atılgan, 2019 yılında bir yem firmasıyla yapılan anlaşma sonrasında silolarda tam 1.800 ton mısır açığı çıktığını ve bu usulsüzlüğün Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla kesinleştiğini iddia etti.

"KOOPERATİF BÜTÇESİYLE LÜKS HEDİYELER ALINDI"

İddialar sadece gayrimenkul ve ticari faaliyetlerle de sınırlı kalmadı. Atılgan; kooperatife ait hatların üzerine kampanya yoluyla alınan akıllı telefonların demirbaş kaydına geçirilmediğini öne sürdü. Ayrıca Ankara’daki bir firmadan kooperatif bütçesiyle alınan ve yönetim kurulunun haberi olmadan maaşlardan kestirilen lüks akıllı telefonların kimlere "hediye" edildiğini sordu.

"SEÇİM MANİPÜLASYONLARI VE USULSÜZ ÜYE KAYITLARI"

Eski başkan Yalçın Bekler dönemine yönelik ağır eleştirilerde bulunan Atılgan, Bekler'in adaylık şartlarını taşımadığı dönemlerde, kendi kurduğu aile şirketleri üzerinden hileli yollarla seçimlere girdiğini iddia etti. Çiftçilikle alakası olmayan yüzlerce kişinin usulsüz şekilde üye yapılarak seçimlerde oy kullandırıldığının Bakanlık müfettiş raporlarıyla sabit olduğunu ve bu kişilerin sonradan üyelikten çıkarıldığını belirten Atılgan, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim süreçlerinde oy kullanacak güzergahlarda çiftçilere 'hediye' adı altında binlerce liralık battaniye ve pikeler dağıtılarak iradelerine ipotek konulmaya çalışıldı mı? Bu durum emniyet kayıtlarında mevcuttur."

"Aday olma yeterliliğine sahip değilken, kendi şirketleri üzerinden kendisini asil, eşini ise yedek listeden aday göstererek bu kurumu bir aile şirketi gibi yönetmeye çalışmaktadır."

"58 BİN ÇİFTÇİNİN ALIN TERİ BİRİLERİNİN AİLE ŞİRKETİ MİDİR?"

Açıklamasını yetkililere çağrıda bulunarak sonlandıran Hikmet Atılgan, "58 bin çiftçinin alın teri ve öz sermayesiyle kurulan bu devasa kurum, birilerinin aile şirketi midir? Savcılıktaki yolsuzluk dosyalarının işlemleri neden hızlandırılmıyor? Eski bir müdür yardımcısı ve kooperatif ortağı olarak bu gerçekleri kamuoyu ile paylaşmayı bir borç bildim" dedi.

Turhal Pancar Kooperatifi yönetiminin ve iddiaların odağındaki isimlerin, savcılığa intikal eden bu ağır suçlamalara ve yüz milyonlarca lirayı bulduğu konuşulan borç iddialarına ne yanıt vereceği ise bölge çiftçisi ve kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.