Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



ALMUS BARAJI TAŞMA NOKTASINA GELDİ



Tokat’ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı’ndaki su seviyesinin kritik sınıra ulaşması nedeniyle geniş çaplı bir tahliye kararı alındı. Afet Koordinasyon Kurulu, salı gecesi ve çarşamba sabahı baraj kapaklarından taşma beklendiğini duyurarak çok sayıda mahalle ve köyün boşatılması talimatını verdi.*

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son veriler, Turhal ilçesini kırmızı alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki yoğun yağışlar ve eriyen karlar sonrası Almus Barajı dolma aşamasına geldi.



Turhal Afet Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan acil durum toplantısının ardından resmi bir tahliye kararı yayınlandı. Kuruldan yapılan açıklamada, 19.05.2026 Salı gecesi ile 20.05.2026 Çarşamba sabahı saatleri arasında baraj dolusavaklarının taşmasının beklendiği vurgulandı. İlçede yaşanabilecek muhtemel sel ve taşkın felaketlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla çok sayıda yerleşim yerinin geçici olarak boşaltılmasına oy birliğiyle karar verildi.



İŞTE TAHLİYE EDİLECEK MAHALLE VE KÖYLER



Taşkın riski altında bulunan ve afet süresince geçici olarak tamamen tahliye edilecek bölgeler şu şekilde açıklandı:

Mahalleler:

Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova Mahalleleri.

Köyler:

Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay Köyleri.



KRİZ MERKEZİ İLETİŞİM NUMARASI PAYLAŞILDI



Yetkililer, tahliye süreci ve afet koordinasyonu ile ilgili vatandaşların her türlü bilgi ve destek için Turhal Afet Koordinasyon Merkezi'ne ait 0356 275 10 03 numaralı telefondan ulaşabileceklerini bildirdi. Riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların can güvenliği için tahliye uyarılarına ve kolluk kuvvetlerinin yönlendirmelerine harfiyen uymaları büyük önem arz ediyor.