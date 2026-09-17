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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Turhal Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde yaşandığı öne sürülen bir olay, hasta yakınlarının sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. İddialar arasında, hayatını kaybeden bir hastanın ölüm haberinin başka bir hastanın yakınlarına verildiği ve gerçek hasta yakınlarının hastaneye geldiklerinde acı gerçekle karşılaştığı öne sürülüyor.

Turhal Devlet Hastanesi’nde enfeksiyon nedeniyle kapatıldığı iddia edilen yoğun bakım ünitesinde kalan iki hastadan birinin yaşamını yitirdiği, ancak ölüm haberinin yanlış hastanın yakınlarına verildiği yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan ve hasta yakınına ait olduğu belirtilen bir yorumda, hayatını kaybeden kişinin babaannesi olduğu ifade edilerek hastane yönetimi ve sorumlular hakkında şikâyetçi olunacağı belirtildi.

Hasta yakını, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu öyle yanlışlık denilip de üstü kapanacak bir konu değil. Ayrıca bu olayı haberleştirip duyurduğunuz için de sizlere teşekkür ederiz.”

HASTA YAKINLARINDAN BAŞKA İDDİALAR DA GELDİ

Olayla ilgili sosyal medya yorumlarında yalnızca ölüm bildiriminin karıştırıldığı iddiası değil, hastanenin bazı uygulamalarına ilişkin başka şikâyetler de yer aldı.

Bir başka kullanıcı, nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye getirilen bir hastanın taburcu edildiğini, daha sonra yoğun bakıma alındığını öne sürdü. Aynı paylaşımda, hastanın şikâyetinin kayıtlara karın ağrısı olarak geçirildiği iddiası da dile getirildi.

Yine sosyal medya yorumlarında, hastane koridorlarının gece saatlerinde karanlık olduğu, hasta yakınlarının asansör ve merdivenleri kullanırken güvenlik endişesi yaşadığı öne sürüldü.

Bir kullanıcı ise yoğun bakım ünitesinde görev yapan bir hemşire hakkında inceleme yapılması çağrısında bulundu. Söz konusu yorumlarda yer alan kişi ve görev bilgileri, bağımsız olarak doğrulanmış değildir.

HASTANE YÖNETİMİNİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Turhal Devlet Hastanesi’yle ilgili gündeme getirilen bu iddialar, hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde iletişim ve kurumsal sorumluluk bakımından ciddi sorular ortaya çıkarıyor.

Ancak haber konusu iddiaların tamamı, şu aşamada sosyal medyada paylaşılan hasta yakını yorumlarına dayanmaktadır. Olayın gerçekleşip gerçekleşmediği, ölüm bildiriminin nasıl yapıldığı, yoğun bakım ünitesinin kapatılma gerekçesi ve diğer şikâyetlerin doğruluğu konusunda resmi bir inceleme sonucu veya hastane yönetiminin kamuoyuna yaptığı bir açıklama bulunmamaktadır.

Turhal Devlet Hastanesi yönetiminin, iddialara ilişkin açıklama yapması ve varsa yürütülen idari incelemenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Not: Bu haber, sosyal medyada yayımlanan hasta yakını yorumları ve iddialar esas alınarak hazırlanmıştır. İddialar, resmi makamlarca doğrulanmış kesin bilgiler olarak değerlendirilmemelidir.