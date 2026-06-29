Kaynak: İHA

Belediye, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeyi sürdürürken, bu kez Şef Mustafa Gökhan Ataoğlu yönetimindeki Ritimhane Ekibi sahne aldı. Babalar Günü için hazırlanan özel program, daha önce mücbir sebepler nedeniyle ertelenmiş ve 28 Haziran Pazar günü sanatseverlerle buluşmuştu. Konserde sergilenen ritim performansları izleyicilerden büyük beğeni toplarken, farklı yaş gruplarından katılımcılar zaman zaman ritimlere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Etkinliği Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık da takip etti. Programın sonunda sahneye çıkan Kanık, başarılı performansları dolayısıyla Şef Mustafa Gökhan Ataoğlu ile Ritimhane Ekibi’ni tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu.

Konserin ardından değerlendirmede bulunan Şef Mustafa Gökhan Ataoğlu, Ritimhane Ekibi’nin bugüne kadar sekiz konser verdiğini ve Turgutlu’da ikinci kez sahne aldıklarını belirtti. Turgutlu’nun kendileri için adeta bir yuva haline geldiğini ifade eden Ataoğlu, bu imkânı sağlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a teşekkür etti. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutladığını dile getirdi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise kültür ve sanat etkinliklerinin şehir yaşamına önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Maliz, vatandaşları sanatın farklı dallarıyla buluşturarak kentin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, Babalar Günü’ne özel düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen Ritimhane Ekibi’ne, Şef Mustafa Gökhan Ataoğlu’na ve katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü bir kez daha kutladı.