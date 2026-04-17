Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 33. yılında Zeytinburnu’ndaki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene devlet protokolü, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DEVLET PROTOKOLÜ TÖRENDE

Anma programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Özal’ın ailesi ile birlikte üst düzey askeri ve sivil yetkililer iştirak etti.

Törende, Özal’ın oğlu Ahmet Özal ve eşi Asuman Özal da yer aldı.

Program, Turgut Özal’ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından anıt mezara Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Törenin ardından katılımcılar, Özal ailesine taziyelerini iletti.

MÜZE VE KABİR ZİYARETLERİ

Tören sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İstanbul Valisi Davut Gül, anıt mezar alanında bulunan Turgut Özal Müzesi’ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi ayrıca Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabirlerine giderek karanfil bıraktı.