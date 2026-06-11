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Kaynak: AA

TÜRGEV, 4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali'nde kurduğu stantta gençlere yönelik geri dönüşüm, çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve kaynakların verimli kullanımı temalı uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Festival süresince düzenlenen etkinlikler sayesinde çocuk ve gençler sıfır atık yaklaşımını yakından tanıma fırsatı bulurken, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve çevresel sorumluluk konularında farkındalık eğitimleri verildi. İstanbul Valisi Davut Gül de TÜRGEV standını ziyaret ederek yürütülen çevre bilinci çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, çevreyi korumayı gelecek nesillere yönelik ortak bir ödev olarak kabul ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir boyuta ulaştığına dikkat çeken Yılmaz, doğayı koruyan ellerin geleceği inşa edeceğini belirterek, sürdürülebilir tarımdan hatıra ormanlarına kadar pek çok projeyle gençlerin tabiatla bağ kurmasını amaçladıklarını ifade etti.

Vakıf bünyesinde yürütülen "Tohum Yolculuğu" projesiyle gençler; atalık tohumların korunması, sürdürülebilir tarım ve biyolojik çeşitlilik alanlarında uygulamalı eğitimler alıyor. Ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı ile Erasmus+ tarafından desteklenen "Doğa Kardeşliği" programı çatısı altında, farklı ülkelerden gelen gençler ekoloji ve sürdürülebilir yaşam başlıklarında buluşuyor.

Gençlerin katılımıyla oluşturulan hatıra ormanlarında on binlerce fidanı toprakla buluşturan TÜRGEV; kendi yurtlarında ve eğitim merkezlerinde uyguladığı su tasarrufu, geri dönüşüm ile kaynak verimliliği çalışmalarıyla da sürdürülebilir yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.