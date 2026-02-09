Turgay Ciner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında hakkında 28 Eylül tarihinde yakalama kararı çıkarılmıştı. Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Ciner’in halen İngiltere’de olduğu biliniyor.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, İngiltere merkezli WE Soda Ltd yönetimi, Türkiye’de devam eden ve Ciner Grubu bünyesindeki bazı şirketleri de kapsayan soruşturma süreciyle ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, yargı süreci ve şirket yönetimleriyle ilgili önemli ayrıntılara yer verildi.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Ciner Grubu’nun hissedarı Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararının resmen kaldırıldığı duyuruldu. Ciner hakkında yakalama kararının kalkmasıyla birlikte soruşturmada önemli bir aşama geride kaldı.

WE Soda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen kayyum yönetimi sona erdi. Kayyum ataması yerini "denetim gözetimine" bıraktığı ifade edilen açıklamada değişimin, Park Holding yönetiminin yeniden şirket yöneticilerine devredildiği vurgulandı. Bu süreçte TMSF artık geçici bir denetim mekanizması. Turgay Ciner’e ait olan Park Holding hakkında uygulanan yönetim kayyımı tedbiri de 16 Ocak 2026’da kaldırılmıştı.