Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret ederek, doğalgaz altyapısı bekleyen belde ve köylerin taleplerini iletti.

KRİTİK ZİYARET ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ankara’da bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Aksaray genelinde doğalgaz altyapısına ilişkin bekleyen yatırımlar gündeme taşındı.

Yaldır, özellikle doğalgaz hizmeti onaylandığı halde altyapı çalışması henüz başlamayan beldeler ile yatırım programına alınmayan yerleşim yerlerinin durumunu Bakan Bayraktar’a iletti.

TALEPLER TEK TEK İLETİLDİ

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Yaldır, vatandaşların beklentilerini doğrudan ilettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar’ı ziyaret ettim. Ziyaretimiz kapsamında; doğalgaz hizmeti onaylandığı halde altyapı çalışması bekleyen beldelerimiz, henüz yatırım programına alınmayan beldelerimiz ve nüfusu 1000’in üzerinde olup doğalgaz hattına yakın konumdaki köylerimiz için vatandaşlarımız adına taleplerimizi ilettim.”

ALTYAPI BEKLEYEN YERLEŞİMLER GÜNDEMDE

Görüşmede, özellikle nüfusu 1000’in üzerinde olan ve mevcut doğalgaz hatlarına yakın konumda bulunan köylerin durumu dikkat çekti. Bu yerleşim yerlerinin altyapı yatırımlarına dahil edilmesi yönündeki beklenti bir kez daha vurgulandı.

Bölgede uzun süredir doğalgaz bekleyen vatandaşların taleplerinin siyasi ve idari düzeyde gündeme taşınması, kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

Yaldır’ın açıklamaları, Aksaray’da doğalgaz bekleyen belde ve köylerde yaşayan vatandaşlar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Ziyaretin ardından sürecin hızlanıp hızlanmayacağı merak konusu oldu.

Gerçekleşen ziyaretin ardından, söz konusu yerleşim yerlerinin yatırım programına alınıp alınmayacağı ve altyapı çalışmalarının ne zaman başlayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Bölge halkı, somut adımların atılmasını bekliyor.