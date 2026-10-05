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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin ardından yayımladığı mesajda, yeniden seçilerek güven tazeleyen ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, Meclis Başkanı Fatih Tekin ve yeni dönemde görev alan meclis üyelerini tebrik etti. Yaldır, yeni dönemin Aksaray’ın üretim, ticaret, sanayi ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmalara vesile olması temennisinde bulundu.

YALDIR’DAN ATSO YÖNETİMİNE TEBRİK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin ardından bir tebrik mesajı yayımladı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Yaldır, seçimlerin Aksaray’a ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaldır, yeniden seçilerek güven tazeleyen ATSO Başkanı Ahmet Koçaş ile Meclis Başkanı Fatih Tekin başta olmak üzere yeni dönemde görev alan meclis üyelerini tebrik etti.

“GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Mesajında yeni dönemde görev üstlenen isimlere başarı dileklerini ileten Yaldır, ATSO’nun kent ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yaldır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Yeniden seçilerek güven tazeleyen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Koçaş’ı, Meclis Başkanımız Fatih Tekin’i ve yeni dönemde görev alan meclis üyelerini gönülden tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli görevde başarılar diliyorum.”

ÜRETİM, TİCARET, SANAYİ VE İSTİHDAM VURGUSU

Turan Yaldır, mesajının devamında ATSO’nun yeni dönemde Aksaray ekonomisine yönelik çalışmalarına ilişkin beklentisini de ortaya koydu.

Yeni dönemin kent ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara vesile olmasını dileyen Yaldır, özellikle üretim, ticaret, sanayi ve istihdam başlıklarına vurgu yaptı.

Yaldır, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yeni dönemin; birlik ve beraberlik içerisinde, şehrimizin üretimine, ticaretine, sanayisine ve istihdamına değer katan çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum.”

“KAZANAN AKSARAY OLSUN”

Açıklamasının sonunda birlik ve ortak çalışma vurgusu yapan Yaldır, ATSO seçimlerinin ardından yeni yönetim döneminin Aksaray açısından verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Yaldır mesajını, “Kazanan Aksaray olsun. Hayırlı olsun.” ifadeleriyle tamamladı.

ATSO’DA YENİ DÖNEM

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçimlerin tamamlanmasının ardından Başkan Ahmet Koçaş yeniden başkanlık görevine seçilerek güven tazeledi. Meclis Başkanlığı görevini ise Fatih Tekin üstlendi.

İş dünyasının temsil edildiği ATSO’da yeni dönemde kentin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin güçlendirilmesi, üretimin artırılması ve istihdamın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor.

Turan Yaldır’ın mesajı da seçimlerin ardından iş dünyası ile siyaset arasındaki temasın ve Aksaray’ın ekonomik hedefleri konusunda ortaklaşa çalışma vurgusunun bir yansıması olarak dikkat çekti.

Yaldır’ın mesajındaki “Kazanan Aksaray olsun” ifadesi ise yeni döneme ilişkin birlik, beraberlik ve kent ekonomisine odaklanma temennisinin ana mesajı oldu.