Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız ve parti heyeti, Aksaray’da Av. Mustafa Korkut’un yeni açmış olduğu hukuk bürosuna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, hukuk camiasına katkı ve başarı temennileri dile getirildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız ve beraberindeki parti heyeti, Aksaray’da faaliyet göstermeye başlayan Av. Mustafa Korkut’un hukuk bürosuna ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında yeni açılan hukuk bürosuna “hayırlı olsun” temennileri iletildi.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Av. Mustafa KORKUT Bey’in yeni açmış olduğu hukuk bürosuna hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kıymetli dava arkadaşımız Mustafa Bey’e; hukuk camiamıza ve Aksaray’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum.”

Ziyarette parti yöneticileri, Av. Mustafa Korkut’a yeni görev yerinde başarılar dileyerek hukuk alanındaki çalışmalarının Aksaray’a katkı sağlamasını temenni etti. Heyetin ziyareti samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Gerçekleştirilen ziyaretin, kentteki siyasi ve mesleki dayanışma çerçevesinde değerlendirildiği ifade edilirken, hukuk camiası ile siyasi yapı arasındaki temasların sürdüğü gözlendi.

İYİ Parti heyetinin Aksaray’daki ziyaretlerinin önümüzdeki süreçte de devam etmesi beklenirken, yerel düzeyde temasların artarak sürmesi öngörülüyor.