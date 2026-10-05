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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



ORC Araştırma tarafından 25–27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtilen araştırmada, Aksaray Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır’ın yüzde 41,2 beğeni oranına ulaştığı ve İç Anadolu Bölgesi milletvekilleri arasında ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Araştırma sonuçları, Yaldır’ın Aksaray’daki siyasi görünürlüğü ve seçmenle iletişimi açısından dikkat çeken bir veri olarak değerlendiriliyor.

AKSARAY’DAN İÇ ANADOLU’YA UZANAN DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇ

Aksaray Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır, ORC Araştırma’nın 25–27 Eylül 2026 tarihli araştırmasına ilişkin paylaşılan sonuçlarla gündeme geldi.

Araştırmada Yaldır’ın yüzde 41,2 beğeni oranına ulaştığı ve İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan milletvekilleri arasında ilk sırada bulunduğu belirtildi.

Söz konusu araştırma sonucu, Aksaray’ın TBMM’deki temsilcilerinden biri olan Yaldır’ın kamuoyundaki karşılığına ilişkin dikkat çeken bir ölçüm olarak öne çıktı.

ARAŞTIRMADA HANGİ BAŞLIKLAR ÖNE ÇIKTI?

Paylaşılan araştırma değerlendirmesinde milletvekillerine ilişkin vatandaş algısının farklı başlıklar üzerinden ele alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda;

İli temsil etme başarısı,

Sorunların çözümüne yönelik performans,

Vatandaşla iletişim,

Güven ve memnuniyet

gibi başlıkların milletvekillerine ilişkin değerlendirmelerde dikkate alındığı belirtildi.

Yaldır’ın yüzde 41,2 olarak açıklanan beğeni oranı da bu araştırmanın ortaya koyduğu veriler arasında yer aldı.

AKSARAY’IN TEMSİLCİLİĞİ AÇISINDAN DİKKAT ÇEKEN VERİ

Milletvekillerinin kamuoyundaki görünürlüğü ve vatandaşlarla kurduğu iletişim, siyasi temsil açısından önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın İç Anadolu Bölgesi milletvekilleri arasında ilk sırada gösterilmesi, araştırmanın kamuoyuna yansıyan en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

Özellikle yerel sorunların Ankara gündemine taşınması, vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili kurumlara aktarılması ve milletvekillerinin seçim bölgeleriyle kurduğu iletişim, kamuoyu araştırmalarında milletvekillerine ilişkin algının şekillenmesinde etkili olan unsurlar arasında değerlendiriliyor.

YALDIR’IN SİYASİ ÇALIŞMALARI DA GÜNDEMDE

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Turan Yaldır, Aksaray milletvekili olarak TBMM çalışmalarının yanı sıra parti içerisindeki görevleriyle de siyasi gündemde yer alıyor.

Yaldır’ın Aksaray merkez ve ilçelerinde gerçekleştirdiği temaslar, vatandaş buluşmaları ve çeşitli siyasi açıklamaları da kamuoyuna yansıyor.

ORC Araştırma’ya atfedilen son veriler ise Yaldır’ın yalnızca Aksaray özelinde değil, İç Anadolu Bölgesi ölçeğinde milletvekili beğenisi açısından ölçümlenen sonuçlarda öne çıktığını gösteriyor.

“AKSARAY’IN SESİ” VURGUSU

Araştırma sonucunu paylaşan değerlendirmelerde, Turan Yaldır için “Aksaray’ın sesi” vurgusu yapılırken, elde edilen yüzde 41,2’lik oranın Aksaray açısından önemli bir veri olduğu ifade edildi.

Yaldır’ın destekçileri tarafından yapılan değerlendirmelerde araştırma sonucu memnuniyetle karşılanırken, milletvekilinin vatandaşla doğrudan iletişim kurmasının ve Aksaray’ın taleplerini Ankara gündemine taşımasının bu algıda etkili olduğu savunuldu.

Bununla birlikte, bir kamuoyu araştırmasının belirli bir tarih aralığındaki ölçümü yansıttığı ve sonuçların araştırmanın örneklemi, soru yöntemi, saha tekniği ve diğer metodolojik ayrıntılarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği de önem taşıyor.

25–27 EYLÜL TARİHLİ ÖLÇÜM

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu araştırma 25–27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Araştırmada Turan Yaldır için açıklanan yüzde 41,2’lik beğeni oranı, İç Anadolu Bölgesi milletvekilleri arasındaki sıralamada ilk sırada gösterildi.

Bu veri, önümüzdeki dönemde Yaldır’ın siyasi çalışmaları ve Aksaray’daki temsil faaliyetleri açısından da kamuoyunun dikkatini çeken ölçümlerden biri olarak değerlendiriliyor.

AKSARAY’DA GÜNDEM OLDU

Araştırma sonucunun paylaşılmasının ardından Aksaray’da da Yaldır’ın ismi ve elde edilen oran gündeme geldi.

Yaldır’a destek veren çevreler, sonucu Aksaray’ın TBMM’deki temsilinin vatandaş nezdindeki karşılığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirirken, araştırmanın ortaya koyduğu yüzde 41,2’lik oranı milletvekilinin çalışmaları açısından dikkat çekici bir veri olarak nitelendirdi.

ORC Araştırma’nın söz konusu çalışmasına ilişkin örneklem büyüklüğü, araştırma yöntemi ve bölgesel dağılım gibi metodolojik ayrıntıların kamuoyuyla birlikte değerlendirilmesi, sonuçların kapsamının doğru anlaşılması açısından önem taşıyor.

ORC Araştırma’nın 25–27 Eylül 2026 tarihli olduğu belirtilen araştırmasında Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın yüzde 41,2 beğeni oranıyla İç Anadolu Bölgesi’nde ilk sırada gösterilmesi, Aksaray siyaseti açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

Araştırma sonucunun, Yaldır’ın vatandaşla iletişimi, Aksaray’ı temsil etme algısı, sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmeler ile güven ve memnuniyet başlıklarında kamuoyu ölçümüne yansıyan görünümünü ortaya koyduğu belirtildi.

Aksaray’ın siyasi gündeminde önemli bir yer tutan sonuç, Yaldır’ın hem milletvekili hem de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak yürüttüğü çalışmaların kamuoyu araştırmalarındaki karşılığı açısından önümüzdeki süreçte de takip edilecek başlıklardan biri olacak.