Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, parti teşkilatıyla birlikte Güzelyurt’ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Yaldır, ziyaretlerde birlik ve samimiyet vurgusu yaptı.

GÜZELYURT’TA SAHA MESAİSİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, beraberinde İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, İl Genel Meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partililerle birlikte Güzelyurt’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen program kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, bölgedeki talep ve beklentileri yerinde dinledi.

“HER DAİM GÖNÜL GÖNÜLE”

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Yaldır, sahadaki temasların önemine dikkat çekti.

Güzelyurttayız... Gönüldaşlarımızla birlikte Güzelyurtlu esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Her daim gönül gönüle... Samimiyetle, muhabbetle, bereketle...” ifadelerini kullandı.

Yaldır’ın birlik ve beraberlik vurgusu içeren açıklamaları, parti tabanında ve yerel kamuoyunda dikkat çekti. Ziyaretlerin, teşkilat içi motivasyonu artırdığı ve vatandaşla doğrudan temas açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

KAMUOYUNDA KARŞILIK BULDU

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından vatandaşların taleplerinin ilgili mercilere iletilmesi ve saha çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.