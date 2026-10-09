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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, burs başvurularının sonuçlandığını açıkladı. Binlerce başvuru arasından ihtiyaç sahibi ve başarılı 500 üniversite öğrencisinin burs desteğinden yararlanacağını belirten Yaldır, destek alamayan öğrencilere de “Sizi asla görmezden gelmedik, sizi asla değersiz bulmadık” mesajı verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, üniversite öğrencilerine yönelik burs çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaldır, bu yıl da ihtiyaç sahibi ve başarılı 500 üniversite öğrencisine eğitim desteği sağlanacağını duyurdu.

Binlerce öğrencinin başvuru yaptığı burs programında, değerlendirmelerin ihtiyaç durumu ve başarı kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirildiğini belirten Yaldır, imkânlar doğrultusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin önceliklendirildiğini ifade etti.

“HER BAŞVURUNUN ARKASINDA BİR HAYAT, BİR UMUT VAR”

Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere seslenen Yaldır, başvuru yapan her öğrencinin farklı bir hayat hikâyesi ve mücadelesi bulunduğuna dikkat çekti.

Yaldır, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili öğrenci kardeşlerim, burs müracaatlarınız sonuçlandı. Bu yıl da binlerce başvuru içerisinden imkânlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi ve başarılı 500 üniversite öğrencimizin eğitim yolculuğuna omuz vereceğiz.”

Burs desteği alamayan öğrencilere de ayrıca seslenen Yaldır, kararın öğrencilerin değerleriyle ilgili olmadığını vurgulayarak, “Sizi asla görmezden gelmedik, sizi asla değersiz bulmadık, hakkınızı helal edin” dedi.

Yaldır, her başvurunun arkasında bir hayat, mücadele ve umut olduğunu bildiklerini belirterek, sınırlı imkânlar nedeniyle daha fazla ihtiyaç sahibi öğrencilerin tercih edilmek zorunda kalındığını ifade etti.

“BU DESTEĞİ BİR LÜTUF OLARAK GÖRMÜYORUZ”

Burs almaya hak kazanan 500 öğrenciye de mesaj gönderen Yaldır, verilen desteğin bir lütuf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Yaldır, gençlere yönelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu desteği size bir lütuf olarak asla görmüyoruz. Bu memleketin evlatlarına karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Tek istediğimiz çalışmanız, üretmeniz ve iyi insanlar olmanız; ailenize, milletimize ve memleketimize faydalı bireyler olmanız.”

Başarının tek başına yeterli olmadığını dile getiren Yaldır, gençlerin akademik ve mesleki başarılarının yanı sıra iyi insan olma sorumluluğunu da taşımaları gerektiğini vurguladı.

“BAŞARILI OLDUKÇA NEREDEN GELDİĞİNİZİ UNUTMAYIN”

Gençlere hayatları boyunca mütevazı olmaları çağrısında bulunan Yaldır, elde edilen başarıların insanın geçmişini ve kendisine destek olanları unuttur­maması gerektiğini söyledi.

Yaldır, gençlere şu sözlerle seslendi:

“Hayatta yalnızca başarılı olmak yetmez, iyi insan olmak da gerekir. Kazandıkça, yükseldikçe mütevazı olun. Nereden geldiğinizi hiçbir zaman unutmayın.”

Yaldır ayrıca, burs desteği alan gençlerin ilerleyen yıllarda kendilerinin de başka öğrencilere destek olmalarını istedi.

“Bir gün imkânınız olduğunda siz de hiç tanımadığınız bir gencin elinden tutun. Çünkü iyiliğin en güzel karşılığı, iyiliğin devam etmesidir.”

“BİR BURS BAĞI DEĞİL, GÖNÜL BAĞI KURDUK”

Burs çalışmasına katkı sağlayanlara da teşekkür eden Yaldır, gençlerin eğitim hayatına destek olma düşüncesine ortak olan dostlarına minnettarlığını dile getirdi.

Yaldır, eğitim desteğinin yalnızca maddi bir yardım olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu çalışmanın gençlerle daha uzun soluklu bir gönül bağının başlangıcı olduğunu ifade etti.

“Bu güzel yolculukta beni yalnız bırakmayan, ‘Ben de genç kardeşlerimizin eğitimine destek olayım’ diyerek bu iyiliğe ortak olan kıymetli dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

Bir toplumun geleceğinin gençlere yapılan yatırımla şekillendiğini vurgulayan Yaldır, “Bir memleketin geleceğine yapılabilecek en güzel yatırım, o memleketin evlatlarına yapılan yatırımdır” dedi.

“500 KARDEŞİMİZLE GÖNÜL BAĞI KURDUK”

Bu yıl burs desteği sağlanacak 500 öğrenciyle yalnızca bir burs ilişkisi kurulmadığını ifade eden Yaldır, çalışmanın temelinde gençlere sahip çıkma anlayışının bulunduğunu söyledi.

Yaldır, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Biz bu yıl 500 kardeşimizle sadece bir burs bağı değil, aynı zamanda bir gönül bağı kurduk. İnşallah bu bağ yıllarca da devam edecek.”

GENÇLERE “VAZGEÇMEYİN” MESAJI

Açıklamasının sonunda gençlere moral ve motivasyon mesajı veren Yaldır, öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar karşısında hedeflerinden vazgeçmemelerini istedi.

Yaldır, gençlere “Başınızı hiçbir zaman eğmeyin” diyerek, çalışmalarını, hayal kurmalarını ve mücadele etmelerini istedi.

“Çalışın, hayal kurun, vazgeçmeyin ve yarın güçlü olduğunuzda bugün size uzatılan eli asla unutmayın. O eli siz de başka bir kardeşimizin eline uzatın.”

Yaldır, açıklamasını gençlerin yolunun ve bahtının açık olması temennisiyle tamamladı:

“Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık etsin kardeşlerim. Allah hepimize iyiliği çoğaltmayı nasip etsin.”

EĞİTİM DESTEĞİYLE GENÇLERE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Turan Yaldır’ın açıklamasıyla birlikte bu yıl 500 üniversite öğrencisinin burs desteğinden yararlanacağı kesinleşirken, çalışmanın özellikle ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yaldır’ın açıklamasında öne çıkan bir diğer mesaj ise burs desteğinin yalnızca ekonomik katkı olarak değil, gençler arasında dayanışma, sorumluluk ve iyiliğin çoğaltılması anlayışının bir parçası olarak görülmesi oldu.

Bu kapsamda 500 öğrenciye sağlanacak desteğin, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmasının yanı sıra ilerleyen yıllarda onların da başka gençlere destek olması yönünde bir dayanışma kültürüne dönüşmesi hedefleniyor.