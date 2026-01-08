Deneyim ekonomisi küresel ölçekte büyürken, artan ziyaretçi talepleri ve yükselen operasyonel maliyetler, sektör oyuncularını daha verimli ve sürdürülebilir dijital çözümlere yönlendiriyor. Müzelerden tur operatörlerine, cazibe merkezlerinden rehberlik hizmetlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren deneyim sağlayıcılar için çok kanallı görünürlük, otomasyon ve gerçek zamanlı yönetim kritik önem taşıyor.

Bu ihtiyaca yanıt olarak geliştirilen COSMIC Booking Engine, ilk etapta kendi operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen altyapısını bugün diğer işletmelere de açarak deneyim sektöründe dijital dağıtım anlayışını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Sahadaki gerçek kullanım senaryoları üzerinden geliştirilen platform, aktif olarak kullanılan yapısıyla pratik ve uygulanabilir bir çözüm sunuyor.

Platform; manuel süreçler, WhatsApp ve form trafiği gibi operasyonel yükleri azaltmayı amaçlayan sade bir rezervasyon altyapısı olarak konumlanıyor. İşletmelere yeni ve karmaşık sistemler eklemek yerine mevcut süreçleri sadeleştiren bir geçiş modeli sunan COSMIC Booking Engine, dijitalleşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan COSMIC Booking Engine Satış ve İş Geliştirme Sorumlusu Güldeniz Korkmaz, deneyim sağlayıcıların temel ihtiyaçlarına dikkat çekerek, “Deneyim sağlayıcılarının karmaşık sistemlerden ziyade satış kanallarını tek merkezden yönetebilecekleri, hızlı adapte olabilecekleri ve operasyonel yüklerini azaltacak çözümlere ihtiyacı var. COSMIC Booking Engine’i sahadan gelen bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Tanıtım ve entegrasyon çalışmalarıyla birlikte COSMIC Booking Engine’in hedeflenen pazarın yaklaşık yüzde 30’una eriştiği, önümüzdeki dönemde bu oranın yüzde 50 seviyesine çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

Büyüme stratejisini aşamalı olarak planlayan platformun, ilk etapta Türkiye genelindeki deneyim sağlayıcılara odaklandığı, ikinci fazda ise Balkan ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyada yayılım sağlamayı hedeflediği belirtildi.

API tabanlı altyapısıyla web siteleri, Google Things to Do, QR kodlu satış noktaları ve diğer dijital kanalları tek merkezde buluşturan COSMIC Booking Engine, fiyat, müsaitlik ve kapasite bilgilerinin tüm kanallarda otomatik ve gerçek zamanlı olarak senkronize edilmesini sağlıyor.

Rezervasyon sonrası dijital biletlerin ziyaretçilerin mobil cihazlarına iletilmesiyle giriş süreçlerinin hızlandığı, çok dilli dijital sesli rehber çözümleriyle de ziyaretçi deneyiminin desteklendiği kaydedildi.